جني أرباح يستهدف الأسهم القيادية ويوقف الصعود

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أمام عمليات جني أرباح استهدفت غالبية الأسهم القيادية بعد وتيرة صعود دامت عدة جلسات، ووسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص بالتزامن مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث.

وانخفض سوق دبي 0.51% ليغلق عند 2865.67 نقطة مع تراجع أسهم العقار والنقل والاستثمار والبنوك والتأمين والخدمات والاتصالات والسلع، فيما نزل سوق أبوظبي 0.2% ليصل إلي 7933.87 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.6 مليار أبوظبي و308 ملايين بدبي. وجرى تداول 481 مليون سهم، موزعة بواقع 266.9 مليوناً في أبوظبي و214.13 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 14958 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.61% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.43% فيما استقر «دبي الإسلامي»، ونزل قطاع العقار 0.1% بعد هبوط «إعمار للتطوير» 1.52% و«ديار» 1%، فيما زاد «الاتحاد العقارية» 2.34% و«داماك» 0.8%، واستقر «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

ونزل قطاع النقل 1.13%. وهبط قطاع الاستثمار 0.41%.

وتصدر «أرامكس» النشاط مستقطباً 132 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 32.3 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 25.32 مليوناً. وحقق «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 6.2%، فيما كان «تبريد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.57%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 117.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.02% على وقع هبوط «أبوظبي الأول» 0.54% فيما صعد «أبوظبي التجاري» 1.46% و«أبوظبي الإسلامي» 2.1%، ونزل قطاع الاستثمار 0.5% بعد تراجع «ألفا ظبي» 2.49% و«الواحة كابيتال» 1.14% و«إشراق» 0.32% فيما صعد «العالمية القابضة» 0.34%.

وتراجع قطاع العقار 1%. ونزل قطاع الاتصالات 0.34%. وانخفض قطاع الطاقة 0.6%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 309.7 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 296.5 مليون درهم. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بالحد الأقصى بنسبة 15%، فيما كان «المؤسسة الوطنية للسياحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.86%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 96.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

مالت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 77.2 مليون درهم، منها 58 مليوناً في دبي و19.15 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 77.2 مليون درهم، موزعة بواقع 58 مليوناً في دبي و19.15 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* تعقد المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق اجتماع جمعية عمومية في 18 نوفمبر المقبل للنظر في توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من رأس المال بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن.

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «التأمين فيدلتي المتحدة» أمس علي زيادة رأس المال من 100 مليون درهم إلى 128 مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأسمال قدرها 28 مليون درهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد، وجميع الأسهم مسددة بالكامل على أن يتم طرحها على مساهمي الشركة الحاليين دون طرحها للاكتتاب العام، وإقرار مقترح المجلس بزيادة رأس المال إلى 160 مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال لصالح المساهم الاستراتيجي «فيدلتي انشورنش اند ريانشورنش كومباني – لبنان» لزيادة حصته في الشركة.

* يجتمع مجلس إدارة شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» في 8 نوفمبر المقبل للنظر في النتائج المالية للشركة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

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