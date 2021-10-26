مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام )

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 209 مبايعات بقيمة 664.33 مليون درهم منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 238.46 مليون درهم و171 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 425.87 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهون 353.19 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 257.38 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 95.81 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 117 مليون درهم ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 114 مليون درهم. وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 13.6 مليون درهم أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 5 ملايين درهم، وأخرى في منطقة أبو هيل بقيمة 3 ملايين.

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