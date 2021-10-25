«جي إف إتش» تدخل شراكة استراتيجية مع شرودرز كابيتال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية دخولها في شراكة استراتيجية مع شرودرز كابيتال، التي تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، وهي تمثل قسم الاستثمار في الأسواق الخاصة لمجموعة شرودرز، وهي مجموعة عالمية لإدارة الأصول، حيث تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها 968 مليار دولار نيابة عن عملائها.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، ستعمل جي إف إتش مع شرودرز كابيتال للاستثمار في معاملات مختارة للأسهم الخاصة ورأس المال المغامر على أساس تقديري. وستؤدي هذه الشراكة إلى تعزيز منصة جي إف إتش للاستثمار في الأسهم الخاصة العالمية، حيث ستوفر لها مجالاً لشراء حصص مسيطرة في الشركات الواعدة والتي تشهد نمواً في كل من أوروبا والأمريكتين. بموجب هذا الترتيب الاستراتيجي، سوف تستثمر جي إف إتش في استثمارات مختارة بجانب شرودرز كابيتال، عبر مجموعة من القطاعات الدفاعية التي يمكنها مقاومة فترات التراجع الاقتصادي، مثل الرعاية الصحية، التعليم، التكنولوجيا والقطاع الاستهلاكي.

وأحد الاستثمارات المشتركة الهامة التي يتم القيام بها هي لشركة عالمية في مجال تعليم الرعاية الصحية، وتتمتع بمكانة قيادية واضحة عبر عدة بلدان أوروبية بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية. يتوفر لدى هذه الشركة شبكة كبيرة تضم حوالي 35 ألف طالب عبر 10 بلدان و140 موقعا في جميع أنحاء العالم، وهي تعتمد على إمكانات وقدرات رقمية قوية كما أنها شركة مربحة ولديها إمكانية نمو هائلة.

وقال حماد يونس، رئيس الاستثمار في جي إف إتش: تتفق هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرودرز مع رؤية جي إف إتش الرامية إلى إنشاء منصة استثمارية قوية للأسهم الخاصة في أوروبا والأمريكتين، وهي من المناطق التي نواصل التركيز عليها والتوسع فيها على المستويين الداخلي والخارجي من خلال شراكات، مشاريع مشتركة واستحواذات. ونعتقد أن شرودرز هي الشريك المناسب لنا بالنظر لوضعها وسجلها الحافل عبر الأسواق الاستراتيجية للأسهم الخاصة، وبشكل خاص القطاعات عالية النمو مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وأضاف: سعداء أيضا بتوقيع أول استثمار مشترك لنا مع شرودرز في مجال الرعاية الصحية، فقد أدركنا منذ فترة بعيدة أن الرعاية الصحية تعتبر من المجالات الهامة للنمو. ونعتقد أن كوفيد-19 كان عاملا محفزا لتخصيص المزيد من رأس المال لهذا القطاع من أجل بناء عالم يتسم بالأمان والاستمرارية.

وقال رينرإندر، رئيس الأسهم الخاصة بشركة شرودرز كابيتال: نتطلع إلى العمل معا في المزيد من الاستثمارات حيث ماتزال الفرص الاستثمارية هائلة. ونحن على ثقة بأنه من خلال العمل معا يمكننا الاستفادة من بعض المعاملات المثمرة للأسهم الخاصة ورأس المال المغامر ونتطلع بالفعل إلى منح جي إف إتش الفرصة للاستفادة من شراء حصص مسيطرة في الشركات الواعدة وشركات النمو في أوروبا والأمريكتين.

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