200 مليون درهم التبادل التجاري بين الفجيرة والصين في 2020

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

قال سلطان الهنداسي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة: إن الفجيرة ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الصين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 200 مليون درهم في 2020.

جاء ذلك خلال استقبال الغرفة وفداً اقتصادياً من مكتب مقاطعة شاندونغ للأعمال لمنطقة غرب آسيا وأفريقيا بدبي، برئاسة منقهوي جوا، الممثل الرئيسي للمكتب، وضم الوفد عدداً من أصحاب الأعمال وأعضاء من غرفة تجارة شاندونغ.

حضر اللقاء خميس الزيودي أمين السر وخالد الكعبي أمين الصندوق ومحمد اليماحي وسلطان مليح وسيف العطر ومصبح المزروعي وعائشة الجاسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

ورحب محمد اليماحي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض والمؤتمرات المنبثقة عن المجلس بالوفد، وثمن زيارتهم للغرفة. وأكد الحرص على دعم وتعزيز سبل التعاون بين أصحاب الأعمال في الفجيرة ومقاطعة شاندونغ الصينية، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والعلاقة الخاصة، التي تربط بين الإمارات والصين، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، التي يتم تنظيمها في البلدين، بما يدعم ترسيخ التعاون بين الجانبين.

وأكد اليماحي أن الإمارات ترتبط مع الصين بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة ومتطورة، ترتكز على أسس متينة من التعاون العميق المتبادل بين البلدين الصديقين.

من جانبه، قدم منقهوي جوا، نبذة تعريفية عن مقاطعة شاندونغ، مشيراً إلى أنها تعتبر من أكبر المقاطعات الصينية وتعتبر أكثرها إنتاجاً للنفط في الصين، وبها العديد من مصانع الأغذية والنسيج والشركات التجارية.

وقدم دعوة للغرفة لزيارة المقاطعة والتعرف عليها على الطبيعة وإجراء لقاءات مع أصحاب الأعمال وأعضاء غرفة شاندونغ، وتم عرض فيلمين تعريفيين عن إمارة الفجيرة ومقاطعة شاندونغ.

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