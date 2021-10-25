عزيزي للتطوير العقاري تعلن بيع جميع وحدات «كريك فيوز 1»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة عزيزي، بيع مشروعها «كريك فيوز 1» بالكامل في مدينة دبي الطبية. واستقطب المشروع مشترين ينتمون إلى أكثر من 47 جنسية، بفضل الجهود التي بذلتها لجذب الاستثمار الأجنبي.

ويمثل مواطنو الإمارات أكبر مجموعة مشترين بنسبة قدرها 20%، يليهم مستثمرون من الهند (14%)، وباكستان (7%)، والسعودية (6%)، والمملكة المتحدة (5%)، وكندا (4%)، والولايات المتحدة الأمريكية (3%)، في حين استحوذ المشترون الأوروبيون على 10% من إجمالي المشترين.

ووصلت نسبة اكتمال المشروع حتى الآن إلى 76%، ومن المقرر تسليمه نهاية العام الجاري، حيث تم بالفعل إنجاز أعمال الهيكل بصورة تامة، وتبلغ نسبة إنجاز التكسية الداخلية حالياً 99%، في حين وصلت أعمال البلاط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية الآن إلى 82% و26% و37% على التوالي.

ويضم مبنى «كريك فيوز 1» 634 وحدة، موزعة على 396 استوديو و218 شقة من غرفة واحدة و20 شقة من غرفتين، إضافة إلى 33,341 قدماً مربعاً لمساحات التجزئة الفاخرة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: مدينة دبي الطبية تعتبر بحق وجهة سكنية متصلة جيداً بمحيطها، لذا فإنها تشهد زيادة كبيرة في عدد المستثمرين، ومن المرجح لها أن تشهد نمواً كبيراً، وعلى نحو يتماشى مع طبيعة التقدم السريع الذي تمتاز به إمارة دبي ومشاريعها. ونحن نستثمر مبالغ كبيرة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى دبي، ويسعدنا أن نرى هذه الجهود وقد حققت النتائج المرجوة منها لدعم نمو القطاع والإمارة بشكل عام«.

ويقع المشروع على شارع الخيل، ولا يبعد سوى 7 دقائق من مطار دبي الدولي، و 8 دقائق من دبي مول، و9 دقائق من الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي. ويقع أيضاً على مقربة من جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الرئيسية في المناطق المحيطة به. ويعتبر»كريك فيوز 1" واحداً من 46 مشروعاً توفر مجتمعة ما يزيد على 10 آلاف وحدة، وما يزيد على 11,204,623 قدماً مربعاً من المساحات المبنية التي تعتزم عزيزي تسليمها خلال العام الجاري.

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