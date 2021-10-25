«جي أم جي» تطلق استراتيجيتها العالمية الجديدة وتستهدف مضاعفة كوادرها بحلول 2025

المصدر: دبي- البيان

تعتزم «جي أم جي» (جلف ماركتنج جروب)، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً والعاملة في قطاع العافية وابتكار وبيع وتوزيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، مضاعفة أعداد كوادرها البشرية على المستوى العالمي بحلول 2025، وذلك في أعقاب توسعها في أسواق آسيا بنهاية 2020، وتزامناً مع إطلاق استراتيجيتها المؤسسية الجديدة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إعادة هيكلة الأقسام الحالية للشركة، والكشف عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية، تأكيداً على هدفها بتشجيع المستهلكين لتبني أنماط حياة صحية ونشطة عبر محفظة منتجاتها المتنوعة. وأكّد محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «جي أم جي»، أن استثمارات الشركة المستقبلية ستركز على إثراء أنماط حياة الناس عبر تشجيع الحياة النشطة والغذاء الصحي والصحة الجيدة، وذلك من خلال التركيز على أربعة أقسام رئيسية هي: «جي أم جي للرياضة» و«جي أم جي للمنتجات الغذائية» و«جي أم جي للرعاية الصحية» و«جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية».

وتأتي استثمارات «جي أم جي» في هذه القطاعات بمثابة خطوة استراتيجية دعماً لرؤية الإمارات حول تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة، وانسجاماً مع الأهداف التي نصت عليها الخطط والبرامج الوطنية مثل «رؤية الإمارات 2021» وخطة «مئوية الإمارات 2071».

وفي الوقت الراهن، تمتلك «جي أم جي» محفظة متنوعة من العلامات التجارية في هذه القطاعات، وطرحت على مدار العقود الأربعة الماضية أكثر من 120 علامة تجارية في مناطق عملها. وباعتبارها شركة بارزة في قطاع تجارة المستلزمات الرياضية بالتجزئة، تمثل الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية مثل «نايكي» و«فانس» و«ذا نورث فيس» و«كولومبيا» وغيرها. وتقوم الشركة بتصنيع الأغذية عبر «جي أم جي للمنتجات الغذائية» وتوزيع منتجات عدد من العلامات للغذائية الشهيرة مثل «ماكين» و«ماما سيتا» و«شان» عبر «جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية». ونجحت الشركة أيضاً في تطوير عدة علامات محلية منها «سن اند ساند سبورتس»، أكبر سلسلة متاجر للتجزئة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط«؛ وصيدليات»سوبر كير«، العلامة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية؛ وعلامة المنتجات الغذائية»فارم فريش«، وغيرها الكثير. ويعمل لدى الشركة أكثر من 7000 موظف موزعين على 12 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

و»جي أم جي«شركة مملوكة عائلياً تتخذ من دبي مقراً لها، وشهدت على مدار الـ40 عاماً الماضية تحولاً جذرياً جاء بالتزامن مع التحول الحاصل في سوقها المحلية بالإمارات. وتوسعت أعمالها انطلاقاً من متجر جزارة واحد أسسه رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز حسن باقر في 1978، لتصبح واحدة من أبرز الشركات القابضة المملوكة عائلياً في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي إعلان»جي أم جي«عن استراتيجيتها الجديدة تزامناً مع التوسع المتسارع الذي شهده قطاع العافية العالمي الذي يعد جزءاً رئيسياً من مفهوم الحياة بصحة وعافية خلال الأعوام القليلة الماضية. وقدرت شركة»ماكنزي ومشاركوه«حجم سوق العافية العالمي بأكثر من 1,5 تريليون دولار، بنمو سنوي يتراوح بين 5 إلى 10%.

حققت»جي أم جي«توسعاً متسارعاً على الساحة العالمية في الأعوام القليلة الماضية، وخاصة خلال الـ12شهراً الماضية. وجاء استحواذ الشركة على سلسلة متاجر التجزئة الرياضية متعددة العلامات»رويال سبورتنج هاوس«في ديسمبر 2020 بمثابة خطوة أولى للتوسع نحو آسيا. وفي أبريل 2021، وسعت»جي أم جي" أيضاً نطاق عملياتها في السعودية عبر تأسيس مقر رئيسي جديد ومستودع ضخم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز