«متروبوليتان» تسجل زيادة 200% في الصفقات العقارية عبر الإنترنت من عملاء في الخارج

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «متروبوليتان» عن تسجيل شركتيها العقاريتين، متروبوليتان بريميوم بروبرتيز ومقرها دبي، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ومقرها أبوظبي، زيادة بنسبة 200% في صفقات البيع عبر الإنترنت من مشترين دوليين خلال الأشهر الـ17 الماضية. وكانت مجموعة «متروبوليتان» سجلت مبيعات إجمالية بقيمة 1.5 مليار درهم العام الماضي و3.5 مليارات درهم بحلول نهاية سبتمبر 2021.

كما شهدت المجموعة زيادة في الصفقات عبر الإنترنت من مشترين خارجيين منذ بداية انتشار جائحة «كوفيد 19» (مارس 2020)، واستمر هذا الاتجاه خلال 2021، وتمثل صفقات البيع عبر الإنترنت حالياً 15% من إجمالي صفقات البيع للمجموعة، مقارنة مع 5% فقط قبل جائحة «كوفيد 19»، ويمكن أن تصل الصفقات عبر الإنترنت خلال فصل الصيف الحالي إلى 25% من إجمالي المبيعات، مدعومة بالحوافز والعروض الجذابة التي تقدمها المجموعة، وكانت أكبر صفقة بيع عبر الإنترنت عقدتها المجموعة، بيع عقار تجاري بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري لصندوق استثماري خارجي.

وقال نيكيتا كوزنيتسوف، الشريك في مجموعة «ميتروبوليتان» والرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: لدى الإمارات اليوم النظام الأسرع والأكثر فاعلية في العالم لشراء العقارات عبر الإنترنت، حيث يستغرق إنجاز بعض المعاملات أقل من ساعة واحدة فقط، وتعود الزيادة في الصفقات عبر الإنترنت إلى القيود المفروضة على حركة الأشخاص، فضلاً عن التحسينات في اللوائح الحكومية، وقيام المطورين العقاريين بتسهيل عملية الشراء والإجراءات المتبعة للمشترين. وبات المطورون الآن يقومون بتسهيل الصفقات عبر الإنترنت، من خلال توفير جولات في العقار، يتم بثها مباشرة للمشترين المحتملين، وتصوير العقار بشكل كامل بزاوية 360 درجة، وتقديم نماذج حجز عبر الإنترنت، وإمكانية التوقيع الإلكتروني، وطلب دفعة أولى مخفضة لحجز الوحدات العقارية المراد شراؤها، كما أصبح بعض المطورين العقاريين من القطاع الخاص يقبلون العملات المشفرة كونها وسيلة للدفع.

وتشهد العقارات القريبة من الواجهات البحرية والشواطئ أعلى مستويات الطلب، مثل مجمع إعمار بيتشفرونت، وبورت دي لا مير، ومنتجع العنوان في جي بي آر، ومدينة جميرا ليفنج، ويختار مشترو العقارات دبي بسبب المستويات المرتفعة للسلامة والأمن التي توفرها الدولة، خاصة للأفراد من أصحاب الثروات العالية. ومن العوامل الرئيسية الأخرى وجود مدارس دولية مرموقة، والبنية التحتية المتميزة والإعفاء من الضرائب والخيارات الجديدة للتأشيرات وفرص التملك للأجانب بنسبة 100%. وعلى صعيد عملائنا، فإن 70% منهم هم ممن يشترون منازل ثانية لهم، بينما 30% منهم يشترون لأغراض الاستثمار. ويأتي عملاء المجموعة من العديد من المناطق حول العالم، و30% منهم من رابطة الدول المستقلة، و30% من الدول الأوروبية، و20% من دول مجلس التعاون الخليجي، و20% من بقية دول العالم.

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