«عجمان للمسؤولية المجتمعية» ينظم ملتقى افتراضياً لأفضل الممارسات

المصدر: عجمان- البيان

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان «ملتقى عجمان الافتراضي لأفضل الممارسات»، وذلك بهدف بحث أفضل التجارب والممارسات بمجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، حيث شارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتحدثين وعدد من مسؤولي المؤسسات والشركات من داخل وخارج الدولة.

وأكد ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، أهمية تنظيم المؤتمرات المتخصصة لبحث أفضل الممارسات والحلول بمجال الاستدامة، والاستفادة وتبادل الخبرات مع التجارب الناجحة التي تقدمها الدول والشركات في هذا الإطار، حيث يأتي «ملتقى عجمان الافتراضي لأفضل الممارسات» ليسلط الضوء على التجارب المحلية والعالمية لمؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص في تقديم مبادرات مستدامة تعزز من دور المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في المجتمعات.

قدم الملتقى ريتا الحداد، وكان هناك عرض تقديمي لمجد فياض، كبير مستشاري القنصلية الدنماركية العامة في دبي خلال الجلسة الأولى حول الممارسات المستدامة في الدنمارك وآليات تحقيق مبادرة الحياد المناخي، وأبرز الحلول التي اعتمدتها مدينة كوبنهاغن من خلال الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في دعم المبادرة، والإجراءات اللازمة للشركات لتقليل انبعاثات الكربون والمساهمة الفعالة في الحياد المناخي، الأمر الذي يواكب توجهات دولة الإمارات حول الحياد المناخي والإعلان عن المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بهدف تحقيق التوازن.

وسلط جوستاف أنسيلمسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Gokind السويدية الضوء، على أفضل الممارسات السويدية في المسؤولية الاجتماعية للشركات بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات التي تتخذها بمجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتناولت الجلسة الثانية محور «مفهوم الاستدامة وأفضل الممارسات»، حيث قدم افتخار حمداني، مدير عام المناطق الشمالية في فندق «قصر عجمان باهي» شرحاً حول العلاقة بين الاستدامة البشرية ونجاح الشركات في تطبيق المبادرات الخضراء، وطرح أفكاراً مبتكرة جديدة للحد من استخدام البلاستيك في الحياة اليومية. وشاركت في الجلسة فاطمة السويدي، ضابط تواصل في شركة «بيئة»، والتي تحدثت عن أهمية التوعية بالمسؤولية المجتمعية للجهات، كما استعرضت مبادرات الشركة بهذا المجال.

وخلال الجلسة الثالثة، تم بحث محور «المسؤولية المجتمعية خلال جائحة كورونا»، وعرضت لينا حوراني، مدير قسم في مجموعة الأهلي القابضة، التغييرات التي فرضتها الجائحة على طريقة تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات وأبرز التوجهات الجديدة، كما عرض شفيق عجور، مدير العمليات بـ «مستشفى أمينة» أبرز المشاريع التي نظمتها المستشفى منذ بدء الجائحة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، واستعرضت نور الشاغوري، رئيس خدمة المجتمع في مكتب المشاركة المجتمعية بجامعة عجمان أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات في جامعة عجمان أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز