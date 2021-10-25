«تريند مايكرو» تُكرّم شركة الغرير لحرصها على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني

المصدر: دبي- البيان

كرمت شركة «تريند مايكرو» لحلول الأمن السيبراني شركة الغرير لحرصها الكبير على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وتبني أفضل التقنيات الأمنية لحماية بيئتها الرقمية. وسلطت «تريند مايكرو» الضوء على شراكتها الممتدة لعشر سنوات مع شركة الغرير ومساهمتها الاقتصادية القيمة لدولة الإمارات.

وقدم مجد سنان المدير العام لـ«تريند مايكرو» في الإمارات جائزة تكريمية لماريندا شيهان، نائب رئيس تكنولوجيا المعلومات في شركة الغرير.

وقالت ماريندا شيهان: قطعنا أشواطاً كبيرة في تأمين بنيتنا التحتية لتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، التي كانت حساسة للغاية، حيث تطلبت فترة الجائحة التحرك السريع نحو التحول الرقمي، وقمنا بالتعاون مع «تريند مايكرو» التي وفرت الإرشاد المناسب والحلول المتطورة لدعم فرقنا الأمنية وتمكينهم من إيقاف أي تهديد على مؤسستنا، بما يضمن ازدهار أعمالنا. وإننا متحمسون لمواصلة رحلة نجاحاتنا عبر تسخير قوة الحلول والتقنيات المبتكرة لتأمين عملياتنا مثل حلول«Trend Micro Vision One» و(XDR المُدار) والتقنيات التي توفر استخبارات واسعة عن التهديدات.

وأكد كامران منصور مهندس أمن المعلومات في الغرير أن التعاون المثمر بين الجهتين أدى إلى تحسين عمليات الغرير عبر حلول أمنية رقمية متقدمة وفرت الأمان اللازم لأكثر من 4000 جهاز وخوادم وشبكات عدة. كما دفع تحول شركة الغرير إلى السحابة إلى تبني حل Apex One من «تريند مايكرو»، والذي يُتيح ميزات دفاعية مؤتمتة وتغطية أمنية واسعة وشاملة لمواجهة مشهد التهديدات الذي يتطور باستمرار.

قال مجد سنان: تحظى شركة الغرير بأهمية كبيرة في بيئة الأعمال لدورها الاقتصادي المهم في الدولة، ويرجع أحد أسباب نجاحاتها إلى تبنيها المُبَكّر لثقافة امتلاك التقنيات المتطورة وحلول الحماية المبتكرة، ولذلك احتفينا بهم تقديراً لجهودهم، وإنه لشرف لنا أن نلعب دوراً رئيسياً في تأمين أصولهم الرقمية عبر السحابة والشبكات والأجهزة الطرفية، ونتطلع إلى توثيق أواصر الشراكة بيننا للمضي قدماً نحو إنجازات ونجاحات أكبر في السنوات المقبلة.

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