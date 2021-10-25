تعيين «بي إتش إم كابيتال» مزوداً للسيولة لمجموعة أرام بسوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بي إتش إم كابيتال» تعيينها مزوداً للسيولة لمجموعة أرام (مجموعة الشارقة سابقاً) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين، ستقوم «بي إتش إم كابيتال» بتوفير السيولة للأوراق المالية الخاصة بمجموعة أرام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال إدخال أسعار يومية في نظام تداول السوق، بما يسهم في المحافظة على نشاطات السيولة على السهم، وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين.

وأعرب عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، عن شكره لمجلس إدارة مجموعة أرام على ثقتهم بالشركة واختيارها مزوداً للسيولة لأسهم المجموعة، ما يمنح المستثمرين في المنطقة قدرة أكبر على تنويع محافظهم الاستثمارية، والحفاظ على استقرار التحركات السعرية لأسهم الشركة المتداولة في السوق.

وأضاف: هذه فرصة لتقديم خدمات السيولة لشركة أخرى تحظى بتقدير كبير، وهي مجموعة أرام، في ظل ما يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية من اهتمام متزايد من قبل المستثمرين، ونحن على ثقة من أننا سنعمل على تسهيل التداول على أسهم مجموعة أرام المدرجة بالسوق.

وقال زياد الحجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرام: واثقون من أن شراكتنا الجديدة مع بي اتش ام كابيتال، ستمنح قيمة مضافة للتداول على أسهم مجموعة أرام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأشار إلى أن قيام المجموعة بتغيير اسمها من مجموعة الشارقة إلى مجموعة أرام، سيسهم في دفع أعمالها إلى الأمام لصالح المساهمين والمستثمرين، خصوصاً بعد تصويت الجمعية العمومية مؤخراً على إضافة الاستثمار في المشاريع الزراعية والصناعية وإدارتها إلى أنشطتها.

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