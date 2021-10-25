«سرفيو» توسع حضورها في الإمارات بإطلاق شركة «إحكام» للخدمات الأمنية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «سرفيو» لإدارة المرافق التابعة لشركة الاتحاد العقارية شركتها الجديدة للخدمات الأمنية «إحكام»، في إطار جهودها لتوسيع حضورها في أسواق الإمارات.

وتم تأسيس الشركة الجديدة بهدف رفع مستويات تقديم الحلول الأمنية القائمة على التكنولوجيا، إضافة إلى المساهمة في تحقيق النمو في إيراداتها المستهدفة بنهاية العام المقبل، وتقدم «سرفيو»، التي تضم 1200 موظف أمني، خدماتها منذ عقدين من الزمن لما يزيد على 50 عميلاً في جميع أنحاء الإمارات، وتتطلع الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها من خلال مجموعة الخدمات التي ستقدمها، عبر شركتها الأمنية الجديدة «إحكام».

وقال غاري ريدر، المدير العام لشركة «سرفيو»: قبل تقديمنا الخدمات للعملاء نقوم بإجراء تحليل أولي دقيق لوضعهم ومتطلباتهم، من أجل ضمان تغطية الأمور والاهتمامات الأساسية مثل الميزانية والعمليات، وسيكون للشركة دور محوري في جهودنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في أبوظبي والدولة عموما، وزيادة مصادر إيراداتنا في السنوات المقبلة.

وقال عبد الله لنجاوي، المدير العام لشركة «إحكام»: تعد الخدمات الأمنية التي نقدمها مزيجاً ما بين الابتكار والتكنولوجيا والتزامنا بتقديم أفضل النتائج لخدمة مجتمعنا. ونلتزم بتوفير الحلول التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات المعترف بها عالمياً، وإلى جانب جهودنا في تقديم التدريب المنتظم لموظفينا، سنقدم أيضاً أفضل الحلول لعملائنا والمشاركة في تحسين جودة الحياة والسلامة لمجتمعاتنا. وتوفر «إحكام» خدمات مبتكرة مثل تركيب المعدات والأنظمة الأمنية وصيانتها، ونقل الأموال والممتلكات الثمينة، والخدمات الأمنية للفعاليات والحراسة الشخصية، والحراسة للمرافق السياحية، وخدمات الأمن البحري.

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