«بركة» ترسي عقد مشروع المنطقة السكنية في «ياس باي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أرست شركة «بركة» للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة بن حم، عقود المرحلة الأولى لمشروع تطوير مناطق سكنية في جزيرة ياس التابعة لمشروع «ياس باي» الوجهة البحرية الجديدة في إمارة أبوظبي.

وحصلت شركة خطيب وعلمي الهندسية العالمية على عقد التصميم والإشراف على الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع. وقال الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، هذه خطوة مهمة لتطوير مجتمع عصري فريد من نوعه سيسهم في وضع معايير جديدة لأنماط الحياة على مستوى دولة الإمارات بأكملها، ونتطلّع للعمل مع شركة خطيب وعلمي من مشروع تطوير المناطق السكنية في «ياس باي» لتحقيق المواصفات التي ترتقي إلى مستوى تطلعات شركة بركة لمشاريع الوجهات المتكاملة.

وقال نجيب خطيب الرئيس التنفيذي لشركة خطيب وعلمي: هذا المشروع يعتبر نموذجاً يحتذى به للمناطق الحديثة، حيث يجسد رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في الدولة، ويعد وجهة جديدة بهوية معاصرة، وفرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة وتنسجم فيها أبرز عناصر البيئة الحضارية الملهمة.

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