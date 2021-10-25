لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي تناقش في اجتماعها الأول توجهات الإمارة الرقمية

المصدر: البيان

عقدت "لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي" اجتماعها الأول بهدف مناقشة التوجهات الرقمية للإمارة ووضع ملامح المرحلة المقبلة من التعاون وتحديد الأولويات وتوحيد الجهود في سبيل تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في إمارة دبي.

وناقش أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول تفعيل البنود الواردة في قرار تشكيل اللجنة والذي يتضمن، من بين أمور عديدة، ضمان تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالتحول الرقمي ودعم رؤية تحوّل الإمارة إلى مجتمع رقمي كامل.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد أطلق اللجنة في أكتوبر الجاري لتضاف إلى جهود دبي في صنع المستقبل الرقمي القائم على توظيف أحدث التقنيات والبناء على تراكم النجاحات السابقة في سياق مسيرة التحول الرقمي.

ترأس الاجتماع سعادة حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وضم الاجتماع كلاً من: إيمان محمد السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، ومحمد يوسف المضرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، ، إلى جانب العميد خالد المرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي، والعقيد المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون التطبيقات الذكية في القيادة العامة لشرطة دبي، وأحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. بالإضافة إلى المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس – الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية.

كما حضر الاجتماع جمعة الغيث، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في دائرة جمارك دبي، ورائد كحيل، مدير تنفيذي تكنولوجيا المعلومات في دائرة السياحة والتسويق التجاري، إلى جانب المقدم خبير خالد احمد بن مدينه، نائب مساعد المدير للخدمات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك، وعبدالرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمحاكم دبي.

وأعرب سعادة حمد المنصوري خلال الاجتماع عن شكره لأعضاء اللجنة وجهاتهم التي أبدت مستوى عال من التعاون في سبيل توحيد الخطط والاستراتيجيات ومواءمتها مع الخطة العامة للتحول الرقمي، التي تعكس بمجملها رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي عاصمة رقمية عالمية.

وقال سعادته: "يشكل هذا الاجتماع محطة مهمة على طريق التنفيذ الكامل لتطلعات قيادتنا نحو الحياة الرقمية الكاملة. إننا اليوم نضع المستقبل أمامنا ونصوغه وفقاً لما نرتئيه لمجتمعنا وللأجيال القادمة، مستندين إلى سجل حافل من الإنجازات التي شاركت فيها الجهات المنضوية في لجنة التحول الرقمي، وباقي الشركاء الحكوميين. إنني واثق من أننا سننجح في مهمتنا، ونحقق المستهدفات في إطارها الزمني، مستندين إلى دعم القيادة وروح الفريق الواحد، والكفاءات الحكومية العالية."

وقال سعادته: "إن دبي تتجاوز التوقعات دائماً، وإنجازاتها لا تتوقف، والمستقبل لمن يخطط له ويمتلك مفاتيحه، ونحن في لجنة التحول الرقمي نؤمن بشمولية وتكامل العمل في ابتكار وبناء مستقبل قائم على أدوات الثورة الصناعية الرابعة، فكل غراسنا اليوم من استراتيجيات وخطط وسياسات في مجال التحول الرقمي الشامل للمدينة سيؤتي أكله إن شاء الله، وستظل دبي أيقونة عالمية رقمية آمنة، تلهم سكانها وزوارها، وتكسبهم تجربة عيش استثنائية مشفوعة بالأمن والتقدم والازدهار".

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