«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تطلع مستثمرين كوريين على فرص الاستثمار

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبتنسيق من سفارة الإمارات في كوريا، «جولة افتراضية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والجهات الأكاديمية والبحثية في جمهورية كوريا، وذلك على مدى يومين، وبحضور عشرات من المختصين في قطاعات العلوم وتكنولوجيا الرعاية الصحية، لإطلاعهم على أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها الإمارات، وتفاصيل المنظومة الاستثمارية الإماراتية، والحوافز والمزايا المتاحة للمبتكرين ورواد الأعمال.

وافتتح الحدث الافتراضي، عمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، بحضور عبد الله سيف النعيمي سفير الإمارات لدى جمهورية كوريا، وعدد من المستثمرين من البلدين، حيث قدم غباش نبذة عامة عن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فيه.

وشهدت فعاليات اليوم الأول، جلسات حوارية، تناولت الأولى أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، والمزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي، والدور التمويلي والتمكيني لمصرف الإمارات للتنمية، في حين تناولت الجلسة الثانية، نظرة عامة على بيئة الأعمال الاستثمارية في الدولة، بينما ركزت الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة، على بيئة الأعمال الخاصة بقطاع العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات، أعقبتها جلسة مخصصة لبحث مستقبل استخدامات التكنولوجيا في القطاع الصحي.

أما فعاليات اليوم الثاني، فقد تناولت في جلستها

الافتتاحية، أهمية القطاع الأكاديمي في نمو بيئة العلوم والتكنولوجيات في البلدين، إلى جانب أثر جائحة كوفيد 19 في تقدم جهود البحث والتطوير، في حين ركزت الجلسة الأولى على دور الاستثمار والشراكات الدولية ضمن «مشروع 300 مليار»، ومن ثم جرى استعراض واقع قطاع البحث والتطوير في دولة الإمارات، أثناء الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة، فكانت جلسة حوارية، بحضور أصحاب المصلحة من البلدين في مجال الرعاية الصحية المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، أعقبتها جلسة خامسة، ركزت على دور الجهات الأكاديمية في تطوير الصناعة.

ركائز أساسية

وأكد عمر سيف غباش أن تطوير نظام رعاية صحية متقدم، أمر بالغ الأهمية لدولة الإمارات، وأحد الركائز الأساسية لأجندتنا الوطنية. حيث شهد القطاع توسعاً سريعاً، مضيفاً أن دولة الإمارات، تواصل البحث عن حلول التكنولوجيا الطبية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، خصوصاً التي تشمل حلول الطب عن بعد، ورقمنة السجلات الطبية، والأجهزة الطبية المتصلة، وحماية خصوصية البيانات، وتكنولوجيا المختبرات، وإنترنت الأشياء في القطاع الطبي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغير ذلك، الأمر الذي يعكس العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة على صعيد قطاع التكنولوجيا الطبية. ونأمل أن تتيح الجولة الافتراضية، عقد شراكات جديدة، وتمكين نقل المعرفة، وتطوير قطاعات العلوم والتكنولوجيا في البلدين».

منظومة صناعية

وأكد عبد الله سيف النعيمي أن المنظومة الصناعية سريعة التطور بالإمارات توفر فرصاً عديدة للمستثمرين ورجال الأعمال الكوريين، وسائر أصحاب المصلحة. وتعد كوريا رائدة في القطاع العلمي والتكنولوجي، وحققت إنجازات مميزة في تعزيز استخدامات الثورة الصناعية الرابعة. وقد أولت قيادتا البلدين، أهمية كبيرة للتعاون الثنائي في المجالين العلمي والتقني، وتصدرت تلك المواضيع أجندة الزيارات المتبادلة خلال الأعوام القليلة الماضية، كما عقد البلدان العديد من اتفاقيات التعاون في عدة مجالات، ومنها التعاون في المجالين العلمي والتقني.

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