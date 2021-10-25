صني فاركي: دبي بيئة خصبة لريادة الأعمال

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

«بناء الأمم والحضارات وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، يبدأ بالتعليم» هكذا وصف صني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، وأحد أهم رواد الأعمال في العديد من المجالات وعلى رأسها التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية تطوير منظومة التعليم بشكل دائم لبناء أجيال واعدة قادرة على النهوض بأوطانها.

وقال فاركي الذي انطلقت مسيرته العملية في بناء الأجيال من دبي: إن دبي هي مدينة الفرص والأحلام، فهي تمثل بيئة خصبة وداعمة لريادة الأعمال وتأسيسها في مختلف المجالات وبالأخص في القطاع التعليمي، لما تحظى به من قيادة رشيدة وواعية تمتلك رؤية ثاقبة، تعمل بشكل دائم على استشراف المستقبل والإعداد له بشكل متكامل.

وحول رحلة نجاحه في قطاع التعليم الخاص، قال فاركي: إن مجموعة جيمس للتعليم انطلقت من دبي بـ«مدرستنا الثانوية الإنجليزية»، واستمرت على مدار 62 عاماً تقدم تعليماً راقياً، لتصبح الآن من أكبر مزودي التعليم عالمياً وعربياً، وتضم 43 مدرسة، تحتضن أكثر من 120.000 طالب وطالبة يدرسون في الدولة، ويتلقون تعليمهم على يد أكثر من 7000 معلم، بدأت بذورها الأولى من الغرس الذي كرسته والدته في داخله حول دور التعليم في نهضة المجتمعات.

بدأ فاركي رحلته في قطاع التعليم باكراً ويشدد على مدى التأثير البناء الذي كانت والدته المحرك الرئيس فيه، حيث عملت معلمة للعديد من المراحل التعليمية، وعلى مدار سنوات طفولته ومراهقته غرست في نفسه وعقله ما يمكن أن يحققه التعليم الجيد الواعي والمتطور في نمو المجتمعات وبناء حضارتها وتقدمها.

وعن مجموعة جيمس للتعليم، قال: إن البداية كانت منذ 62 عاماً، عندما انتقل والداي من ولاية كيرالا في الهند إلى دبي، تحديداً في عام 1959، حيث قاما بتأسيس مدرستنا الثانوية الإنجليزية، أول مدارس المجموعة، وجاء ذلك من إيمانهما الراسخ بقدرة التعليم على تغيير حياة الأجيال والشعوب.

وخلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات ومع انطلاق الركب التنموي والحضاري للدولة ومواكبة منا ورغبة منا في تعزيز قطاع التعليم في الدولة التي حضنتنا، حرصنا على توسيع دورنا من «مدرستنا الثانوية الإنجليزية» إلى مجموعة متكاملة باتت تمتلك 43 مدرسة في مختلف إمارات الدولة، وينتسب لمنظومتها التعليمية المتطورة أكثر من 120 ألف طالب وطالبة، يشرف على الارتقاء بمستوى وعيهم التعليمي 7000 معلم ومعلمة.

وعلى مدى عقود، تطور منطلقاً من 5 مرتكزات رئيسة لإعداد أجيال واعية مستشرفة للمستقبل، وهي: الرقي والعناية والرعاية والاحترام والعقل المنفتح، لتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص للنمو بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة للدولة، واليوم نعتقد أن طلابنا سيجعلون هذا العالم مكاناً أفضل كقادة وصناع تغيير كل في مكانه، ولا يمكن أن يكون هناك عمل أكثر أهمية من منحهم الأسس لمستقبلهم من خلال التعليم المدعوم، بهذه القيم الأساسية والصلبة.

وقال فاركي: إن انطلاق المجموعة من دبي كان له دور مهم في نجاحها وتوسعها وريادتها الإقليمية والعالمية، كون دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة خصبة وداعمة للعديد من النواحي، فمن الناحية الاقتصادية تعد واحدة من أهم الدول الداعمة لريادة الأعمال والاستثمار، وعلى الجانب التنموي والتطويري وبالأخص التعليم تساهم الرؤية الرشيدة المستشرقة للمستقبل والحريصة على صنع أجيال واعية في تعزيز وتطوير قدرات قطاع التعليم ونجاح أي تجربة للاستثمار في تعليم ذي قيمة وتأثير إيجابي حقيقي، مشدداً على توفير كافة الجهات المسؤولة في الدولة الدعم اللازم للمجموعة لضمان نجاح مسيرتها التعليمية.

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