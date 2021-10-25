مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/‏12/‏31.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مـروان المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة البيرق، وأسامة الشعفار، وميرة السويدي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/‏12/‏31. ويتضمن مشروع القانون حسب المذكرة الإيضاحية بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.

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