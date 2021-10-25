الموسم الجديد للقرية العالمية ينطلق غداً بعروض استثنائية

المصدر: دبي - البيان

تنطلق غداً فعاليات الموسم الـ26 للقرية العالمية ويستمر حتى 10 أبريل 2022 في موسم استثنائي يتضمن العديد من العروض والفعاليات التي تعزز مكانة الوجهة الترفيهية في إنعاش السياحة والتجزئة في دبي وتوفر تجربة ترفيه مميزة للزوار وخاصة السائحين من خارج الدولة مع توقع نمو أعدادهم مع انطلاق «إكسبو 2020».

وتجمع القرية العالمية مختلف الحضارات والثقافات لتشكل ملتقى يتبادل فيه زوّاره العادات والثقافات، ما يساهم في تقوية العلاقات وأواصر الأخوة في ما بينهم حيث تستقبل القرية العالمية 2021 الزوار طيلة أيام الأسبوع وتم تخصيص يوم الإثنين للعائلات.

وسيشهد الموسم الجديد باقة من من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تستقطب كافة الأطياف والجنسيات، بما في ذلك جدول حفلات القرية العالمية 2021 والعديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية المتنوعة، مثل العروض المسرحية وعروض السيرك ومسرح الأطفال وعروض الفرق المتجولة ومنطقة ألعاب كرنفال التي توفر أنشطة ترفيهية تلائم كافة أفراد الأسرة عبر 160 لعبة وأكثر من 125 لعبة من ألعاب المهارات، بينما تتوافر 31 لعبة من ألعاب التشويق والإثارة.

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