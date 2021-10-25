«المركزي»: انتعاش الطلب على قروض الأعمال

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع كبير في الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الثالث من العام الجاري ليسجل أقوى نمو منذ عام 2014، ما يعكس الثقة المستمرة للشركات في التعافي الاقتصادي.

وبحسب نتائج استبيان توجهات الائتمان للربع الثالث 2021 الصادر أمس أكد «المركزي» أن هناك زيادة في الطلب على الائتمان من قبل كل من الشركات والأسر في الدولة لا سيما مع تخفيف معايير الائتمان، موضحاً أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات الخاصة بالطلب على القروض التجارية والشخصية جنباً إلى جنب مع التغييرات في معايير الائتمان تبشر بالإيجابية لنمو الائتمان في الأشهر المقبلة.

ولفت «المركزي» أن النتائج أظهرت زيادة قوية في الطلب على قرض الأعمال في أنحاء الدولة، حيث انتشر الطلب المتزايد على نطاق واسع بين فئات القروض المختلفة بما في ذلك الشركات الكبيرة والشركات المحلية والكيانات ذات الصلة بالحكومة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحكم، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات العملاء والتوقعات لسوق العقارات وأسعار الفائدة الثابتة واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة، والتأثيرات الموسمية.

ولفت الاستبيان إلى نمو معتدل في شهية المستهلكين لائتمان الأفراد في الربع الثالث من 2021، وإن كان بحوالي نصف معدل القروض التجارية، والذي نشأ عن زيادة الطلب على القروض الشخصية في جميع إمارات الدولة، موضحاً أن تعزيز الطلب كان واضحاً في جميع الفئات باستثناء الاستثمار غير السكني وقروض السيارات مع وجود طلب قوي على الشخصية وبطاقات الائتمان والإسكان.

وأفاد المشاركون في الاستبيان بأن الدوافع الرئيسية لزيادة الطلب كانت توقعات سوق الإسكان والتغير في الدخل وتوقعات السوق المالية وأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التوقعات للربع الرابع من العام الجاري متفائلة، حيث توقع المشاركون زيادة قوية في الطلب على الائتمان مع تيسير لمعايير الائتمان.

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