1089 منشأة فندقية في الدولة بطاقة 180 ألف غرفة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1089 منشأة بطاقة استيعابية تبلغ 180 ألفاً و257 غرفة فندقية مع نهاية العام الماضي بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأوضحت الإحصائيات أن عدد المنشآت توزع بواقع 774 فندقاً بطاقة استيعابية 144 ألفاً و364 غرفة تشمل 222 فندقاً من فئة خمس نجوم بواقع 66125 غرفة و237 فندقاً من فئة أربع نجوم بواقع 47874 غرفة، و315 فندقاً من فئة ثلاث أو نجمتين أو نجمة واحدة بنحو 30365 غرفة.

وشملت المنشآت 315 فندقاً للشقق الفندقية بطاقة استيعابية 35 ألفاً و893 غرفة تضم 146 منشأة ديلوكس (سوبريرو) بواقع 19269 غرفة، و169 منشأة ستاندرد بنحو 16624 غرفة.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت الدول الآسيوية على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق في الدولة البالغ 14.88 مليون نزيل خلال العام الماضي مع تسجيلها 3.85 ملايين نزيل، ثم النزلاء من الإمارات بنحو 3.83 ملايين نزيل، يتبعها الدول الأوروبية بنحو 2.75 مليون نزيل.

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