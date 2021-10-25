الأسهم تربح 11.5 ملياراً ودبي عند أعلى مستوى في شهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس وربح رأس مالها السوقي نحو 11.5 مليار درهم بدفع رئيس من الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار، ما رفع سوق دبي، محققاً أعلى مستوياته في شهر، فيما حلق سوق أبوظبي لمستوى تاريخي جديد مع اقترابه من حاجز 8 آلاف نقطة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.81% مواصلاً مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، ليغلق عند 2880.61 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر الماضي مع صعود أسهم العقار والنقل والاستثمار والبنوك والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.93%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 19 سبتمبر الماضي، ليصل إلى 7949.43 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار في أبوظبي و309.8 ملايين في دبي. وجرى تداول 517.9 مليون سهم منها 241.2 مليوناً في أبوظبي و276.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 11029 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.42% مع نمو «إعمار العقارية» 0.99% و«ديار» 0.33% فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 4.8% و«إعمار للتطوير» 0.25% واستقر «داماك» و«إعمار مولز». وزاد قطاع البنوك 0.55% بعد نمو «دبي الإسلامي» 0.39% و«الإمارات دبي الوطني» 0.72%.

ونما قطاع النقل 5.78% مع استمرار صعود «أرامكس» 8.65% و«العربية للطيران» 2.23% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 2.89%، وصعد قطاع الاستثمار 0.01% على وقع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.58% فيما انخفض «سوق دبي المالي» 1.9% و«شعاع كابيتال» 0.29%.

وتصدر «أرامكس» النشاط جاذباً 136.8 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 34.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 34.3 مليون درهم. وحقق «أرامكس» أكبر ارتفاع بنسبة 8.65%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.88% عند 0.256 درهم. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 116.3 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم نمو سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك 1.5% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.1% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.52% و«أبوظبي التجاري» 0.12%. وزاد قطاع العقار 1.2%. وصعد قطاع الاتصالات 0.67% بعد ارتفاع «اتصالات» 0.71% فيما انخفض «الياه سات» 0.75%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.28% مع نمو «ألفا ظبي» 1.15% و«إشراق» 0.64% بينما انخفض «الواحة كابيتال» 1.68% واستقر «العالمية القابضة»، وصعد قطاع الطاقة 0.4% مدفوعاً بمكاسب «أدنوك للتوزيع» 1.43% فيما استقر «طاقة» ودانة غاز وانخفض أدنوك للحفر 1%. وهيمن الدار على النشاط مستقطباً 311.7 مليون درهم، تلاه أبوظبي الأول 280.5 مليون درهم، ثم العالمية القابضة 274.5 مليون درهم. وحقق أسمنت رأس الخيمة أكبر ارتفاع بنسبة 14.91%، فيما كان بلدكو الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 43.2 مليون درهم، فيم مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.





الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 90 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 3 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 3 ملايين درهم ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 90 مليوناً.

إفصاحات

★ يعقد مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» اجتماعاً في 28 أكتوبر الجاري لمراجعة والموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

★ يجتمع مجلس إدارة «طيران أبوظبي» في 1 نوفمبر القادم لمتابعة مناقشة سير المفاوضات المتعلقة باحتمالية الاستحواذ على شركة «فالكون» لخدمات الطيران.

★ أظهرت النتائج المالية لشركة «فيرتيغلوب» تحقيق أرباح بنحو 316.6 مليون دولار في الصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 62.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

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