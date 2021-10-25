غرفة دبي تعزز مكانة الإمارة بوابة ومركزاً عالمياً لشركات جنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة دبي أخيراً، ممثلة بمكتبها التمثيلي في موزمبيق، وبالتعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي و«أبسا»، ندوة افتراضية حضرها 113 مشاركاً من الإمارات وجنوب أفريقيا للتعريف بالفرص الاقتصادية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، وتعزيز مكانة دبي كبوابة ومركز عالمي لشركات جنوب أفريقيا.

وهدفت الندوة إلى تعريف المشاركين من الشركات الإماراتية على فرص الاستثمار والأعمال الجديدة الموجودة في مختلف القطاعات في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات التي توفرها دبي كمركز أعمال دولي، وتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي لجنوب أفريقيا من وجهات نظر مختلفة وأوجه التآزر الاقتصادي القائمة مع دولة الإمارات.

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وامتياز باتيل، رئيس شركة «ملتي تشويس»، وبول بوتجيتر، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي، وباري بيدفورد، الرئيس التنفيذي للعمليات - دبي في مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، والبروفيسور شتاين هيكروت، الرئيس التنفيذي للفكر في «بي سي إل»، وميلاني فينيس، رئيس اتحاد غرف جنوب أفريقيا.

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