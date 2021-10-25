مصنع لـ«ترينيتي للزيوت والشحوم» في «حرة الحمرية» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «سيدهارث للشحوم والزيوت» الهندية افتتاح أول مصنع لها بمنطقة الشرق الأوسط في الميناء الداخلي للمنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، ليكون مقراً لأول فروعها تحت مسمى «ترينيتي للزيوت والشحوم» بقيمة استثمار بلغت 50 مليون درهم كمرحلة أولى، وبمساحة إجمالية 135 ألف قدم مربعة (حوالي 12500 متر مربع)، مجهزة بأحدث معدات صناعة الزيوت وإنتاج مواد التشحيم المتطورة.

وجرى الإعلان عن افتتاح الشركة الجديدة خلال حفل أقيم أخيراً بحضور سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وسيدهارشا شيفا مدير عام شركة «ترينيتي للزيوت والشحوم». وتجول سعود المزروعي في عدد من أقسام المصنع المؤتمت بالكامل وفق أحدث المعايير العالمية، حيث اطلع على مراحل الإنتاج وآلياته، وعلى المختبرات المتخصصة بالأبحاث والتطوير لتقديم الحلول المبتكرة.

واستمع إلى شرح حول قائمة المنتجات التي تشمل زيوت وشحوم المركبات، والصناعات الإنشائية، والشحوم الخاصة بالمركبات الكهربائية، وشحوم المعدات الصناعية، والزيوت الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 48 ألف لتر سنوياً كمرحلة أولى.

إضافة نوعية

وقال سعود المزروعي إن اتخاذ شركة «ترينيتي للزيوت والشحوم» لحرة الحمرية كنقطة انطلاق للشركة الأم نحو أسواق المنطقة، يعد إضافة نوعية داعمة لمركز المنطقة في قطاع الصناعات البتروكيماوية.

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