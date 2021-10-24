«فوت برنت العقارية» تتوقع تنفيذ معاملات مبيعات بمليار درهم في الربع الأخير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فوت برنت العقارية» تسجيل نمو تصاعدي في المعاملات العقارية، وتوقعت الشركة وصول إجمالي المبيعات إلى مليار درهم خلال الربع الأخير من العام الحالي. وبلغ حجم المبيعات التي حققتها الشركة 200 مليون درهم شهرياً خلال الربع الثالث، وتسعى «فوت برنت» لزيادة حجم المبيعات بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي».

وتشير تقديرات الشركة إلى أنها ستحقق أعلى المستويات الربحية خلال الربع السنوي الأخير، لا سيما في ظل تدفق أعداد كبيرة من الزائرين إلى الدولة نتيجة احتضان «إكسبو 2020 دبي»، والنجاح الكبير الذي حققته حملات التطعيم الوطنية، واقتراب موسم الأعياد.

وقال محمد أثير خواجة، المدير التنفيذي ومؤسس «فوت برنت العقارية»: «يشكل معرض «إكسبو» فرصة مهمة للمستثمرين والمشترين المحتملين لاختبار التجربة الرائعة للعيش في دبي، ويفتح هذا الحدث العالمي المزيد من الآفاق والفرص الاستثمارية ضمن كل القطاعات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والاستثمارات العقارية. وإننا متفائلون بقدرتنا على بلوغ هدفنا المتمثل في تنفيذ معاملات عقارية بقيمة مليار درهم مع نهاية العام الحالي في ظل توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى الدولة خلال موسم الأعياد، ونتيجة التأثير الإيجابي لمعرض «إكسبو» على الاستثمارات العقارية. ونسعى أيضاً للإسهام في زيادة زخم السوق العقاري في الإمارة وتسريع وتيرة نموه، مستفيدين من إمكانات فريق عملنا وخبراتنا المتراكمة وشراكاتنا الاستراتيجية محلياً وعالمياً».

وقال حامد شبير خواجة، المدير التجاري والشريك المؤسس للشركة: «شاركنا بنجاح في عدد من المشاريع المطورة البارزة في الإمارات، بما فيها «تلال دبي» و«داماك هيلز»، «البراري ريزيدنس»، «تلال الإمارات»، «داون تاون» دبي، و«الخليج التجاري» و«المرابع العربية». وقد سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في نسب المبيعات هذا العام، على خلفية مؤشرات السوق العقاري القوية، والتي تعزز جاذبية دبي كإمارة صديقة للأعمال. وتشكل هذه النتائج حافزاً إضافياً لنا على مواصلة العمل بزخم ومثابرة، للوصول إلى هدفنا المتمثل بتحقيق مليار درهم في نهاية العام، لنبدأ عامنا المقبل بنظرة تفاؤلية حيال مستهدفات الشركة.

وفوت برنت، شركة عقارية دولية متنوعة تتخذ من دبي مقراً رئيساً لأعمالها. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات ضمن قطاع الاستثمار العقاري، مدعومة بأكثر من 100 شركة تابعة حول العالم.

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