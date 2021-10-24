اقتصادية دبي: 95 مخالفة للترويج المزعج بالأكشاك والمحلات

المصدر: دبي- البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بتحرير 95 مخالفة وعشرة إغلاقات لمحل وكشك، وذلك لممارستهم الترويج المزعج، وغير المرغوب فيه للمستهلكين في الأسواق بأساليب البيع بالمناداة أو الإجبار على تجريب المنتجات. وتركزت أغلب المخالفات في بعض المراكز التجارية، حيث بلغت 91 مخالفة و96 تنبيهاً، وبلغت المخالفات في الأسواق المفتوحة 4 مخالفات و9 تنبيهات.

وتحرص اقتصادية دبي على توفير بيئة تسوق مريحة للمستهلكين في إمارة دبي، وعليه تدعو المستهلكين للإبلاغ عن ممارسة البيع بالمناداة، وأساليب الترويج المزعجة في الأسواق بخطوات بسيطة، وهي تقديم شكوى مستهلك ومن ثم اختيار نوع شكوى «الترويج المزعج في الأسواق».

وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالقوانين التجارية وتجنب إزعاج المستهلكين، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن ظاهرة الترويج المزعج في الأسواق والبيع بالمناداة عبر تطبيق مستهلك دبي أو من خلال الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على الرقم 600545555.

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