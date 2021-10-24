«تاكسي دبي» تبرم اتفاقية تشغيل حصرية لنقل ضيوف القرية العالمية في موسمها الجديد

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية تشغيل حصرية مع القرية العالمية، توفر بموجبها مؤسسة تاكسي دبي، خدمات مركبات الأجرة والليموزين لنقل الضيوف من القرية العالمية في موسمها الجديد لهذا العام، المقرر أن تنطلق فعالياته في 26 أكتوبر الحالي.

وقع الاتفاقية منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وبدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية. وقال منصور الفلاسي إن الاتفاقية تنص على تقديم خدمات النقل، التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي حصراً لضيوف القرية العالمية متضمنة خدمة مركبات الأجرة، الليموزين وتاكسي السيدات والعائلات عند بوابات مخارج الوجهة، التي ستمكّن المتعامل من طلبها بكل سهولة ويسر من خلال التطبيق الذكي DTC App، بالإضافة إلى تعزيز الصورة المؤسسية للطرفين، من خلال الترويج والتسويق للفعاليات وللمبادرات المنفذة والمنجزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الفلاسي: دبي هي مدينة السعادة والراحة والرفاهية للسكان والسياح وهذا محور اهتمامها. وتعد القرية العالمية أهم الوجهات السياحية في الإمارة منذ أكثر من خمس وعشرين عاماً، وإن الغايات الاستراتيجية للمؤسسة المتمثلة بتقديم «تشغيل متميز» و«إسعاد الناس» لن تتحقق دون عقد شراكات متميزة مع عديد من الجهات في القطاعات المختلفة واتخاذ خطوات سديدة ترسم نهج مستقبل إمارة دبي، وإن التنوع في تقديم خدماتنا يأتي من حرصنا على إرضاء جميع فئات المجتمع من ضيوف القرية العالمية.

وقال بدر أنوهي: نحرص عبر مواسمنا المختلفة على دراسة أفضل الطرق والاستراتيجيات لإسعاد ضيوفنا، ومنحهم أفضل التجارب الثقافية والترفيهية، ما يساهم في تحقيقنا نسباً عالية جداً في مؤشر سعادة الضيوف. ويسعدنا التعاون مع المؤسسات الإماراتية الرائدة كمؤسسة تاكسي دبي، لتوفير الخدمات المبتكرة لتسهيل الوصول إلى وجهتنا، وتوفير تجربة مريحة يستمتع بها الملايين من ضيوفنا من العائلات وجميع الأعمار. ونحن ملتزمون بالتطوير الدائم لخدماتنا تماشياً مع أعلى المعايير العالمية، ووفقاً للتوجهات الاستراتيجية لإعادة صياغة مفهوم مبتكر وإطار متكامل لتقديم الخدمات.

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