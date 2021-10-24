«ألما هيلث» تحصل على تمويل من شركة استثمارية من المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت ألما هيلث، الشركة الناشئة، التي تتّخذ من أبوظبي مقراً لها، مؤخراً، على استثمار تمويلي مكوّن من 6 أرقام، من شركة هامبرو بيركس، لتعزيز توسّعها في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وهامبرو بيركس، هي شركة استثمارية مقرها المملكة المتحدة، تركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا، وقد أدّت دوراً مهماً في دعم ألما هيلث على تطوير خدماتها، ومواصلة تقديم الحلول السهلة للأشخاص المصابين بحالات مزمنة.

وسيسمح التمويل الكبير لشركة ألما هيلث، بتأمين العديد من تراخيص الرعاية الصحية، عبر مختلف مواقعها الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات والسعودية، على سبيل المثال. وتنظر ألما هيلث إلى السعودية، باعتبارها سوقاً رئيساً يقطن فيه ما يقارب 12 مليون شخص، يعيشون مع حالة مزمنة واحدة على الأقل، ومن هذا المنطلق، يأتي إيمان الشركة بإمكانية لعب دور بارز في هذا الصدد. وتسعى ألما هيلث جاهدة، لإحداث نقلةٍ نوعيةٍ على مستوى تجربة الرعاية الصحية النموذجية للأشخاص المصابين بحالات مزمنة. وتعمل ألما هيلث على منح هؤلاء الأشخاص تجربة رقميةً بالكامل، بدءاً من استشارة الطبيب الافتراضية بلمسة زر، وإعداد الوصفات الطبية، وصولاً إلى الرعاية الصحية المستمرة.

منذ إطلاقها في منتصف 2020، تلقّت ألما هيلث تمويلاً من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صندوق عُمان للتكنولوجيا - وادي، وهو صندوق ثروة سيادي عُماني، وأنيكس للاستثمارات، بالإضافة إلى مستثمرين مموّلين استراتيجيين من السعودية والإمارات. وتم اعتماد ألما هيلث من قبل عدد من شركات التأمين المرموقة في المنطقة، مثل ثقة، ضمان، ناس نيورون، وعُمان للتأمين.

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