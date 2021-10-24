شراكة بين «نتورك إنترناشيونال» و«تابي» لتوفير خيار «التسوق الآن والدفع لاحقاً» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «نتورك إنترناشيونال»، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «تابي» المتخصصة بحلول «التسوق الآن والدفع لاحقاً»، اتفاقية شراكة تهدف إلى تمكين منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات من توفير خيار سداد قيمة المشتريات لعملائهم على أربع دفعات دون أية فوائد.

وباستخدام منصة الدفع الإلكترونية «إن جينيس» من «نتورك إنترناشيونال»، تأتي الاتفاقية لتتيح لمنصات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات قبول خيار «التسوق الآن والدفع لاحقاً»، والذي يحظى اليوم بشعبية متزايدة في المنطقة. وتتيح هذه الحلول للعملاء تجزئة قيمة مُشترياتهم بسهولة إلى دفعات دون أية فوائد، مما يوفر قيمة متميزة للعملاء والتجار على حدٍ سواء. وبرزت خيارات «التسوق الآن والدفع لاحقاً» كحلٍ جاذب وعالي المرونة في أعقاب الجائحة التي دفعت المستهلكين للتحول إلى الإنترنت لتلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم المنزلية. وتُعتبر شركة «تابي»، التي أسسها حسام عرب ودانييل باركالوف في أواخر العام 2019 أول وأكبر مزود لخدمات «التسوق الآن والدفع لاحقاً» في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أندرو كي، رئيس قسم الشركات التجارية والمؤسسات الحكومية في «نتورك إنترناشيونال»: يشهد قطاع المدفوعات الرقمية تطوراً متسارعاً حول العالم، ولطالما حرصت «نتورك إنترناشيونال» التي تعد أكبر مزود لحلول الدفع في الإمارات، على أن تكون سبّاقة إلى تقديم حلول تسهم في إثراء وتوسيع قائمة الخدمات والمنتجات التي يقدمها التجار لعملائهم. ويتيح توفير خيارات «التسوق الآن والدفع لاحقاً» لمنصات التجارة الإلكترونية فرصة تقديم تجربة دفع مُطوّرة وتعزيز معدلات الإقبال وتوسيع قاعدة عملائها».

وأضاف: نثق أن حلول المدفوعات الرقمية الجديدة مثل خيارات «التسوق الآن والدفع لاحقاً» ستلعب دوراً محورياً في صياغة الملامح المستقبلية لقطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات والعالم أجمع. ويسعدنا دعم شركة «تابي» في المنطقة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة المتميزة إلى توفير فرص جديدة لتجارنا، إضافة إلى استكشاف المزيد من فُرص النمو الواعدة في الاقتصاد الرقمي للإمارات.

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