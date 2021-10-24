«إريكسون» تدخل في شراكة مع «دو» و«بيور هارفست للمزارع الذكية» لتسخير تقنية الجيل الخامس في المزارع

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة «إريكسون» مذكرة تفاهم مع كل من «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وشركة التكنولوجيا الزراعية الإماراتية «بيور هارفست للمزارع الذكية»، لنشر حلول زراعة ذكية مبتكرة، تستند إلى تقنيات الجيل الخامس، في مواقع زراعية بمدينة العين في الإمارات. وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم الجديدة على هامش فعاليات أسبوع «جيتكس للتقنية 2021».

وتنسجم أهداف مذكرة التفاهم الجديدة لنشر حلول الزراعة الذكية المستندة إلى تقنيات الجيل الخامس مع أهداف أجندة الاستدامة في الإمارات، والتي تهدف إلى تمكين الوصول إلى غذاء كافٍ بأسعار معقولة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء أنظمة بيئية سليمة، وزيادة كفاءة الموارد.

وتشهد العديد من المؤسسات منطقة الشرق الأوسط وخاصة دولة الإمارات تزايداً في حالات استخدام شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، ويتيح زمن الاستجابة المنخفض للغاية، والسرعات الفائقة، والإنتاجية العالية لتقنيات الجيل الخامس، فرصاً هائلة في مجال الزراعة الذكية. كما تعزز تقنيات الجيل الخامس استخدام المركبات ذاتية القيادة، مثل الطائرات بدون طيار، لتنفيذ عمليات مكافحة الآفات والأعشاب الضارة. وعلاوة على ذلك، تتيح الأجهزة المتصلة، التي تعمل بتقنيات الجيل الخامس، إمكانية جمع كميات هائلة من البيانات، التي يمكن استخدامها لتحسين العمليات وزيادة فهم المتغيرات الزراعية، مثل الرطوبة والأمطار المحلية، والتغيرات في درجات الحرارة، ما يضمن تحسين غلة المحاصيل وزيادة جودتها.

وقال سكاي كيرتز مؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «بيور هارفست للمزارع الذكية»: بصفتنا شركة تركز على تقنيات الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة الرائدة عالمياً (CEA)، فإن هدفنا هو احتضان الابتكار لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية مثل الأمن الغذائي، والحفاظ على المياه، والتنويع الاقتصادي، ويمكن أن تسهم في مستقبل أكثر استدامة. هذه الشراكة هي جزء من جهد شامل من قبل «بيور هارفست للمزارع الذكية» لبناء قدرات تقنية معززة لتوسيع نموذج التشغيل لدينا بشكل أكبر نحو الحلول الأكثر ابتكاراً لتمكين CEA على مستوى العالم.

وإضافة إلى هذه الشراكة، ندير العديد من مشاريع البحث والتطوير وكذلك إنشاء فريق داخلي للبحث والتطوير.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تفخر «دو» بتعاونها مع كل من «بيور هارفست» و«إريكسون» لتوفير مجموعة من الحلول المتطورة المدعومة بتقنية الجيل الخامس في مجال الزراعة الذكية. ومع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، تتطلب جميع القطاعات والشركات العاملة فيها حلولاً مستدامة مدعومة بأحدث التقنيات، وذلك لضمان لمواصلة تقديم مساهمات اقتصادية ومجتمعية قيّمة خلال السنوات والعقود القادمة. وبكل تأكيد يشكل قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات في مسيرة التنمية المستدامة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى المساعدة في تقديم حلول مستدامة وحالات استخدام بارزة، يمكنها المساهمة في تعزيز مستوى الكفاءة وتبسيط العمليات ودفع عجلة النمو.

وقال فادي فرعون، رئيس «إريكسون» الشرق الأوسط وأفريقيا: صناعة الزراعة جاهزة للخضوع لرحلة التحول الرقمي، حيث يدرك المزارعون أهمية التكنولوجيا الرقمية مثل أجهزة الاستشعار والطائرات بدون طيار والروبوتات لزيادة كفاءة عملياتهم. يجلب التعاون واقع إنترنت الأشياء إلى الحياة، ونتطلع إلى تعاوننا مع «دو» و«بيور هارفست للمزارع الذكية» لإنشاء نظام بيئي للتحول الرقمي الإيجابي للزراعة، بما يتماشى مع أجندة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة.

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