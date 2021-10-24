غرفة التجارة ومجلس سيدات أعمال عجمان يبحثان التعاون مع وفد صاحبات الأعمال العُمانيات

المصدر: عجمان - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان خلال اجتماع مشترك مع وفد صاحبات الأعمال العُمانيات، في مقر إكسبو 2020 دبي سبل زيادة التعاون القائم وتعزيز الشراكة وفرص الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات.

حضر اللقاء إيمان عبيد السوم، عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وخالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان ومروان العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، نائب رئيس فريق غرفة عجمان المشارك في إكسبو، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء وعبير الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأكد اللقاء الدور الحيوي لسيدات الأعمال الخليجيات ومساهمتهن المباشرة في نمو الاقتصاد، وثمن الحضور جهود القيادات والجهات المعنية بدعم مشاريع سيدات الأعمال من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة ومشجعة تضمن توافر المقومات اللازمة لنجاح مشاريع رائدات وسيدات الأعمال، كما أكد الحضور أهمية التعاون والتنسيق المستمر للارتقاء بالخدمات الموجهة لسيدات الأعمال ومواكبة تطلعاتهن وطموحاتهن بشكل عام.

وقدم خالد الشامسي نبذة عن مركز عجمان لريادة الأعمال، ودوره في توفير بيئة تسويقية داعمة لرواد ورائدات الأعمال، وقدم شرحاً وافياً عن ما يوفره المركز من محال مستدامة لرواد ورائدات الأعمال بمميزات داعمة، إلى جانب توافر قاعات اجتماعات، قاعة للمؤتمرات ومركز للابتكار، ومساحات مكتبية متنوعة الأمر الذي يوفر بيئة أعمال متكاملة كذلك للشركات الراغبة في إدارة أعمالها من مركز عجمان لريادة الأعمال.

وقدمت عبير عيد الفرج نبذة عن الخطة الاستراتيجية للمجلس وأبرز المشاريع والمبادرات التي ينفذها خلال العام الجاري، وشرحت للحضور نبذة عن البرنامج الوطني إشراقة في نسخته الثانية ومدى ارتباط برامج ومبادرات المجلس بتوجهات دولة الإمارات، كما شرحت الخطة التدريبية وحرص مجلس سيدات أعمال عجمان على تنوعها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لخدمة عضوات المجلس ورواد ورائدات الأعمال.

وتمت دعوة وفد صاحبات الأعمال العُمانيات لزيارة مركز عجمان لريادة وحضور الافتتاح التشغيلي للمركز وتنظيم زيارة للتعرف إلى مصانع إمارة عجمان، وضرورة عقد لقاءات مشتركة بين أعضاء الطرفين وأهمية عقد اتفاقية تعاون بهدف الاستفادة من الخبرات المتاحة وتنفيذ فعاليات مشتركة.

من ناحية أخرى وفي إطار إكسبو، شارك وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان في مؤتمر المرأة والتجارة العالمية بدبي، بتنظيم من مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات وذلك في جناح المرأة في إكسبو دبي، واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على مبادرة المرأة في التجارة الدولية وتهيئة التواصل المباشر للاطلاع على أفضل الممارسات وعقد الصفقات ومناقشة التحديات خلال ممارسة الأعمال في فترة ما بعد الجائحة.

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