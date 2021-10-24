«دبي الوطنية للتأمين» تُدشِّن مركز اتصال مُتخصِّصاً لتعزيز علاقات العملاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تدشين مركز اتصال مُتخصِّص لخدمة عملائها. ويُعَد هذا المركز المتطوِّر أحدث مبادرات الشركة.

وقال عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين: مركز الاتصال الجديد يمثل علامة فارقة جديدة في التزامنا بالارتقاء بتجربة العملاء وتعزيزها. وجاء تدشين هذا المركز المتطوِّر في أعقاب الإنجاز الأخير الذي حقَّقته الشركة بحصولها على جائزة مجلة «غلوبال بيزنس أوت لوك» كأفضل شركة تأمين في الإمارات في فئة تجربة العملاء 2021.

ويؤكِّد تدشين مركز الاتصال الجديد على التزام الشركة المتواصل بتعزيز تجربة العملاء، وذلك من خلال توفير قنوات تواصل جديدة وخدمات عبر الإنترنت. وتشمل هذه المبادرة تقديم تطبيقات للهاتف المُتحرِّك والتي توفِّر تجربة سلسة للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي، وذلك من خلال السماح لهم بالاطلاع على مزايا وثائق التأمين والبحث عن مزوِّدي خدمات الرعاية الصحية وتقديم مطالبات التأمين الصحي ومتابعتها. وتعمل شركة دبي الوطنية للتأمين أيضاً على توفير خدمات استشارات الرعاية الصحية عن بُعد وتقديم المطالبات عبر الإنترنت وتسويتها آلياً من خلال التحويلات المصرفية.

وقال سيثورامالينجام بي، رئيس العمليات في شركة دبي الوطنية للتأمين: نؤمن تماماً بضرورة إنشاء منصة تدعم الاستدامة، ونستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة لدعم قيم العمل الأساسية. ونُقدم عبر موقعنا الإلكتروني منتجات ذات أسعار تنافسية مصمَّمة وفقاً لاحتياجات العملاء من الشركات والأفراد. وسيكون هذا المركز الجديد هو نقطة الاتصال الرئيسية بيننا وبين جميع عملائنا وشركائنا. وبإمكان العملاء الاتصال بالمركز على الهاتف رقم 6005 80000 من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً من الأحد إلى الخميس.

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