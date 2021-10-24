افتتاح الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» 17 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي أن الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» ستبدأ استقبال ضيوفها في 17 نوفمبر. وتتولى «هيلتون» إدارة الشقق الفندقية تحت علامتها التجارية «دبل تري باي هيلتون»، لتقدم خيارات إقامة فندقية متنوعة ومرنة للزوار في جزيرة ياس بأبوظبي، وخصوصاً للعائلات والضيوف من رجال الأعمال.

ويتكون «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» من 156 شقة فندقية تقدم مزيجاً من التصاميم المختلفة، تتضمن خيارات استوديو وغرفة واحدة إضافة إلى غرفتين وثلاث غرف، كما تضم مجموعة متنوعة من وسائل الراحة كالمطابخ التحضيرية والصالة الرياضية وحوض السباحة والمرافق الترفيهية مؤثثة بالكامل ومزودة أجهزة وأدوات المطبخ.

وقال جورجيت سينغ، الرئيس التنفيذي للأصول في «ميرال»: نفخر بشراكتنا مع هيلتون وبتقديم العلامة التجارية «دبل تري» إلى جزيرة ياس لتحقيق هدفنا بتنويع خيارات الضيافة، حيث قدمنا حتى اليوم ثلاثة خيارات فندقية لزوار جزيرة ياس. وتعد الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس» إضافة مهمة إلى وجهاتنا ومرافقنا عالمية المستوى، وتعزز مكانة جزيرة ياس، وجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال.

وتأتي الشقق الفندقية دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس في إطار شراكة أوسع تجمع بين كل من ميرال وهيلتون. وأثمرت تلك الشراكة تقديم العلامة التجارية كيوريو – كوليكشن باي هيلتون إلى جزيرة ياس لأول مرة لإدارة فندق وارنر براذرز أبوظبي الذي يفتتح في 11 نوفمبر. بالإضافة إلى فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس من فئة الخمس نجوم والواقع على الوجهة البحرية لمنطقة ياس باي والذي تم افتتاحه في فبراير 2021.

وقال ماثيو مولان، المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون في جزيرة ياس: نتطلع إلى الافتتاح الرسمي لدبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس. ويعد المشروع إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، وجزءاً لا يتجزأ من التطوير المستمر الذي تشهده جزيرة ياس. وتتميز دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس بموقعها الذي يوفر للضيوف سهولة الوصول إلى المنشآت والتجارب والمرافق الترفيهية والخدمية الموجودة بجزيرة ياس، ومن بينها عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد ووارنر براذرز أبوظبي، إضافة إلى مجموعة واسعة من المطاعم العالمية، وعلى مقربة أيضاً من فندق وارنر براذرز أبوظبي الذي يفتتح قريباً.

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