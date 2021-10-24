فنادق الخوري تفتتح سادس عقار لها في دبي مع انتعاش السياحة

المصدر: دبي- البيان

تستعد فنادق الخوري، لافتتاح فندقها السادس - الخوري سكاي جاردن - في دبي مع بدء إكسبو 2020، في جذب السياح الدوليين إلى الإمارات، وانتعاش حركة السياحة عموماً. وقال عبد الله خوري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخوري «يعكس افتتاح فندق الخوري سكاي جاردن، التزامنا القوي تجاه اقتصاد الإمارات، خاصة صناعة السياحة».

واستقبلت دبي 2.85 مليون زائر في الفترة من يناير إلى يوليو 2021، ومن المقرر أن يتسارع النمو في الربع الرابع من هذا العام، مع الأحداث البارزة، بما في ذلك إكسبو 2020، واحتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وتحتل دبي المرتبة الثانية عالمياً من حيث إشغال الفنادق، حيث تتمتع الفنادق بمتوسط مستويات إشغال بنسبة 61 في المئة، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري.

وتقع حديقة الخوري سكاي، في موقع مثالي على طريق المطار، على مسافة قريبة من ديرة سيتي سنتر، ومترو دبي، وخمس دقائق من مطار دبي الدولي - وبالتالي، فهي في موقع جيد لتلبية احتياجات كل من رجال الأعمال والسياح.

ويُعد فندق الخوري سكاي جاردن، فندقاً مثالياً في وسط منطقة الأعمال المركزية في ديرة، مع 279 غرفة وجناحاً، مع وسائل الراحة المتميزة والمرافق المتصلة، والتي تضم 4 منافذ للطعام والشراب، بما في ذلك مرافق تناول الطعام طوال اليوم، والمنتجع الصحي، وصالة للألعاب الرياضية، ومسبح خارجي، ونادٍ للأطفال، وغرفة ألعاب، وقاعة رقص كبيرة، وثلاث غرف اجتماعات.

وتُدير فنادق الخوري حالياً، 5 فنادق في أجزاء مختلفة من دبي. وستفتتح عقارين آخرين في الإمارات، خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين يجري حالياً تطوير 3 فنادق أخرى في عمان - ما سيضاعف حافظة ضيافتها - في غضون فترة قصيرة. والعقارات الفندقية التي تديرها فنادق الخوري، جميعها عبارة عن فنادق جافة، وتشجع السياحة الحلال - وهي جزء متزايد في السياحة الدولية.

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