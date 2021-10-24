الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» في الفترة من 25 -27 أكتوبر الجاري في القاعة الرئيسة في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، بمشاركة نخبة من الرواد والخبراء والعاملين في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والعالم.

وجاء إطلاق هذا الحدث السنوي الجديد لتوفير منصة تجمع الجهات العاملة والمعنية بقطاع سياحة الأعمال لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب وطرق دعم الابتكار والتعاون وبحث سبل تعزيز النمو الاستراتيجي لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض عبر جدول حافل باللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية والتعليمية وفعاليات التواصل، مرسخاً مكانة أبوظبي على خريطة عواصم فعاليات الأعمال الرائدة في العالم.

وينضم الأسبوع إلى المبادرات الاستراتيجية التي تعتمدها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والرامية

إلى بناء واستدامة علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء على المستويين المحلي والعالمي، وذلك لتحفيز أنشطة القطاع ودفع عجلة نموه، تزامناً مع تعافيه واستئناف عملياته. ومن خلال إتاحة فرص التواصل والحوار، تتطلع الدائرة إلى استشراف الرؤى وبناء الاستراتيجيات المشتركة عن طريق تبادل الأفكار والممارسات المبتكرة.

وقال مبارك الشامسي، مدير إدارة مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: إطلاق «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال 2021»، يمنحنا المزيد من الفرص والآفاق الواعدة لتسريع تعافي قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وصوغ أولويات استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية. ونتعاون مع أبرز المؤسسات العالمية ذات الصلة، ومن ضمنها الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية والجمعية العالمية لصناعة المعارض والاتحاد الدولي للمعارض والفعاليات وجمعية سياحة الحوافز واتحاد مُنظمي الاجتماعات المحترفين، لتقديم موارد معرفية وتدريبية ورؤى وتجارب عدد كبير من ألمع الخبراء العالميين، وإتاحتها المرة الأولى في المنطقة.

وعلى مدار 3 أيام، يشهد الحدث برنامجاً من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسة لباقة من كبار المتحدثين، وورش العمل لعرض أفضل الممارسات، والارتقاء بمهارات وقدرات العاملين في تنظيم المؤتمرات والمعارض، واغتنام الفرص السانحة في المنطقة.

ويتعاون مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض مع هذه المؤسسات والجمعيات العالمية لإثراء برنامج أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال، والمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ودعم آفاق التعاون بين الجهات الأعضاء في هذه الجمعيات، وتوفير قنوات لاكتساب المعرفة والخبرات، وتشجيع فرص الأعمال المشتركة.

ويستقطب الحدث منظمي المؤتمرات والمعارض المهنية على المستويين المحلي والإقليمي، وشركات إدارة الوجهات ووكالات السفر والسياحة، وشركات الضيافة ومالكي المرافق والقاعات ومراكز المؤتمرات، إضافة إلى مزودي خدمات الفعاليات وشركات إدارة الفنادق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز