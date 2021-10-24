تايوان تختتم مشاركة ناجحة في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت تايوان مشاركة ناجحة في معرض جيتكس الأسبوع الماضي، وشاركت 11 علامة تجارية كبرى و24 منتجاً في جناح «تايوان إكسلنس» بالمعرض.

واستهدفت مشاركة تايوان تكثيف شراكتها مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط من خلال المنتجات والعلامات التجارية البارزة. وفي كل عام، يتم عرض أفضل المنتجات والحلول التقنية الحائزة على جوائز التميز ووسام «التميز التايواني»، والتي تمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر في البلاد. تتميز هذه المنتجات بجودتها الممتازة وتصميمها.

وقال مارك وو، المدير التنفيذي لشركة تايوان إكسلنس: تتمتع الإمارات وتايوان بعلاقات ثنائية ممتازة منذ فترة طويلة، وككيان حكومي تايواني، نسعى لتعزيز هذه العلاقة القائمة لخلق فرص تعاون طويلة الأجل. بالنسبة للعديد من العلامات التجارية التايوانية، تعتبر الإمارات سوقًا مثاليًا، وتلبي منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التايوانية احتياجات السوق التكنولوجي في الإمارات.

وجاءت المشاركة التايوانية في جيتكس 2021 والتي تمت بدعم من مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني، لتعزيز الروابط بين رواد الأعمال المتميزين وقادة صناعة التكنولوجيا من كل من الإمارات وتايوان في إقامة مشاريع مشتركة كبيرة.

وفي 2019، احتلت الإمارات المرتبة 16 بين أكبر الشركاء التجاريين لتايوان. وشكلت التجارة بين تايوان والإمارات 0.99٪ من إجمالي تجارة تايوان، وشكلت صادرات تايوان إلى الإمارات 0.45٪ من إجمالي صادرات تايوان، أو 1.55 مليار دولار، بينما شكلت واردات تايوان من الإمارات 1.6٪ من إجمالي واردات تايوان، أو 4.59 مليارات دولار. وبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين تايوان والإمارات 6 مليارات دولار في 2019 بزيادة قدرها 4.14٪ عن العام السابق، وشمل ذلك زيادة بنسبة 20.49٪ في الصادرات إلى الإمارات، وانخفاض بنسبة 0.3٪ في الواردات.

وكانت أبرز صادرات تايوان إلى الإمارات أجهزة الهاتف، والكاميرات الرقمية، ومسجلات كاميرات الفيديو، والسيارات، وأجهزة التخزين، وكانت الواردات الرئيسية من الإمارات زيت البترول والألمنيوم والصلب.

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