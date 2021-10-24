«بيوند ليميتس» تطلق حلولاً متقدمة للذكاء الاصطناعي في «أديبك 2021»

المصدر: دبي- البيان

تشارك شركة «بيوند ليميتس» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والصناعات، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021» للمرة لأولى، حيث ستعرض مجموعتها من منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الإدراكي.

وستستعرض الشركة خلال الحدث كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي الهجين، والذي يجمع بين تقنيات تعلم الآلة والمعرفة البشرية، تعزيز وتحسين عملية صنع القرار ومساعدة الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة على مواجهة التحديات الأكثر صعوبة، وتمكينها من تحسين الأداء وتعزيز الكفاءات وتحسين التكاليف.

وتأتي مشاركة بيوند ليميتس تماشياً مع تركيز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول هذا العام على الرقمنة وممارسات التصنيع الذكية، حيث يهدف حدث الطاقة الرائد عالمياً إلى تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة والتحويلية، التي يمكن أن تساعد قطاع الطاقة على استكشاف المزيد من الفرص وإضافة قيمة صناعية وإنتاجية، وذلك لرسم مستقبل الطاقة، الذي سيضمن المرونة المستمرة ويوفر القيمة المستدامة في أعقاب جائحة «كورونا».

وقال كينيث هابسون، المدير العام لشركة «بيوند ليميتس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل معرض ومؤتمر «أديبك 2021» منصة قيّمة لشركة «بيوند ليميتس» لعرض تقنياتنا ونشر الوعي حول القيمة التي تجلبها تقنيات الذكاء الاصطناعي لأهم الشركات في مجال النفط والغاز بالمنطقة. ونتطلع إلى فرصة الاجتماع شخصياً مع أهم المؤسسات البارزة في القطاع وتبادل الحوار والأفكار حول التحول الرقمي المتسارع، وما يعنيه ذلك لمستقبل قطاع الطاقة والطرق المختلفة، للاستفادة من الفوائد التحويلية لتقنية الذكاء الاصطناعي الإدراكي في دعم الشركات المهمة في القطاع».

وأضاف: «تمتلك منطقة مجلس التعاون الخليجي ثقافة استثنائية للابتكار وتطبق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، التي تمكّن التحول الرقمي لاقتصاداتها. وتكرس «بيوند ليميتس» استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتعزيز القدرات البشرية وتحسين الأداء التشغيلي. وهناك الكثير من أوجه التآزر التي تُمكّن العديد من الشراكات مع الشركات المهمة، التي نتطلع إلى استكشافها في القطاع بالمنطقة. ونشعر بفخر كبير بمشاركتنا في مثل هذا الحدث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا وشركائنا».

كانت مجموعة (جي 42)، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، شاركت مؤخراً في جولة تمويل كبيرة لدعم «بيوند ليميتس» لتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط ضمن أسواق أخرى واستكشاف أوجه التعاون بين الشركتين، عبر تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.

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