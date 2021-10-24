كارفور تقدّم عروضاً وخصومات واسعة في «جمعة كارفور»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، حملتها السنوية الضخمة للتسوق؛ «جمعة كارفور». وإثر النجاح الكبير الذي تشهده هذه الحملة سنوياً، قررت كارفور زيادة مدّتها إلى شهر من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، كي تتيح للجميع الاستفادة من هذه الحملة المميزة.

وتؤكد هذه الحملة، التي تستمر في المتاجر وعبر الإنترنت حتى 30 نوفمبر، التزام كارفور الدائم بتوفير قيمة استثنائية لعملائها، من خلال عروض لا منافس لها، ليستمتع عملاؤها بتسوّق مريح بلا عجلة وبأسعار ممتازة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة لمختلف المنتجات المرغوبة خلال موسم الأعياد المقبل.

ويستطيع عملاء كارفور خلال «جمعة كارفور» الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة وعروض استثنائية، تتضمن تنزيلات تصل إلى أكثر من 50%، إلى جانب تنزيلات أسبوعية ضخمة وعروض استثنائية على عدد من العلامات التجارية مثل «أبل» و«سامسونج» و«إل جي» و«هواوي» و«دايسون»، إلى جانب التنزيلات على الكثير من فئات المنتجات، تشمل البقالة والأجهزة الإلكترونية والمعدات المنزلية ومنتجات الصحة والجمال.

وتتوفّر عروض «جمعة كارفور» للعملاء الذين يختارون التسوّق عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني carrefouruae.com، أو باستخدام تطبيق كارفور (MAF Carrefour)، إلى جانب مختلف فروع كارفور في الإمارات. كما تسهّل كارفور تجربة التسوق على عملائها، من خلال عدد من الخدمات الاستثنائية مثل «كارفور الآن»، وتسهيل عمليات التقسيط من خلال شراكاتها مع «بنك دبي التجاري» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك أبوظبي الأول» و«بنك المشرق» و«مصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني وديم للتمويل.

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