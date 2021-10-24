مجموعة AIC الفيتنامية تحصد الجائزة الأشهر عالمياً في التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

حصلت مجموعة AIC الفيتنامية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الذكية، على الجائزة الأشهر عالمياً في مجال التحول الرقمي، وذلك في معرض جيتكس دبي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر وتم تقديم درع الجائزة وشهادة التتويج لأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي و دوره في التحول الرقمي على المستوى الوطني، والمتوج بها المجموعة الفيتنامية AIC، حيث تسلمتها نجوين ثي ثانه رئيس المجموعة، وقام بتسليم الجائزة ويليام ثومبسون الرئيس التنفيذي لـ "فوربس انجنيت"، وسط حضور كبير من وفود شركات عالمية.



تقدير عالمي للمجموعة الفيتنامية

وأكدت نجوين ثي ثانه رئيس مجموعة AIC الفيتنامية، أن الحصول على هذه الجائزة المهمة يعني الكثير لمجموعتها، وخاصة أن هناك الآلاف من الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، كما أشارت إلى أن دبي بما تقوم به من تنظيم لهذا الحدث التكنولوجي الكبير، تساعد في نشر أحدث التقنيات على المستوى العالمي، من خلال هذا التجمع الكبير الذي يضم عدداً كبيراً من الشركات العالمية.

وأضافت :"الحصول على مثل هذا التقدير رفيع المستوى في حدث هو الأكبر عالمياً في عالم التكنولوجيا يعني الكثير لشركتنا، ونحن بدرونا نتعلم من التواجد في مثل هذه الفعاليات العالمية الكبيرة، لنقل تجربتنا في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني الفيتنامي، كما تتاح لنا الفرصة لعرض منتجاتنا، والتعاون مع شركاء من كافة دول العالم سواء من القطاع الحكومي العام، أو القطاع الخاص، وكذلك الأفراد".



إهداء خاص لحكومة دبي

وكشفت رئيس مجموعة AIC الفيتنامية عن إهداء مجموعتها حكومة دبي، وتحديداً دائرة السياحة بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي ثبت نجاحها في فيتنام، خاصة أن السياحة في هذا البلد الآسيوي الناهض تحقق معدلات نمو وطفرات من بين الأكبر عالمياً، كما أن الاقتصاد الفيتنامي من بين أكثر اقتصاديات العالم نمواً في السنوات الأخيرة، وكان للمجموعة الفيتنامية AIC دور في هذا النمو من خلال تقديم الحلول التقنية المهمة، والتي ساعدت في نهضة فيتنام".



اتفاقيات مع حكومات وشركات

وأشارت نجوين ثي ثانه، إلى أن مجموعتها قامت بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتسويق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمجموعتها مع بعض الشركاء التكنولوجيين، والشركات الكبرى، ومؤسسات حكومية عربية وشرق أوسطية، وذلك خلال حضور فعاليات جيتكس دبي، كما تمت مناقشة مستقبل التعاون مع مؤسسات الذكاء الاصطناعي، والحكومة الرقمية في كل من دبي وأبوظبي، وتحديداً ما يتعلق بجلب وتسويق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



وقد حظيت المجموعة الفيتنامية بلقاء خاص مع معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد والذي تقدم بالشكر للمجموعة الفيتنامية تقديراً لمشاركتها المهمة في جيتكس دبي، وكذلك على مبادرة الشركة الفيتنامية بإهداء دائرة السياحة في دبي بعض التطبيقات الجديدة التي ثبت أهميتها بعد تطبيقها في فيتنام وبعض دول العالم.



د.نجوين ومجموعة AIC.. قصة نجاح

يذكر أن د.نجوين تتمتع بتاريخ أكاديمي ومهني كبير في مجال الحلول التقنية الذكية، فقد حصلت على شهادات عدة من فيتنام وأستراليا وروسيا، بداية من درجة البكالوريوس وصولاً إلى الدكتوراه، في مجالات التربية والتعليم، والتجارة الدولية، وتكنولوجيا المعلومات، وكان لمجموعتها AIC دور كبير في التحول الرقمي على مستوى وطني شامل في فيتنام.



تاريخ من الجوائز العالمية

ولم تكن جائزة جيتكس دبي 2021 هي الجائزة الأولى للمجموعة الفيتنامية، بل سبق لها الحصول على جائزة ريد ستار عام 2003، والنجمة الذهبية الفيتنامية، وجائزة قطاع الأعمال في فيتنام، والكأس الذهبية في مجال حلول حماية البيئة، وفي عام 2018 حصدت المجموعة جائزة أفضل فكرة ذكية في العالم كان لها دور في نجاح وطني مكتمل في التحول الرقمي، فضلاً عن جوائز وتكريمات أخرى في اليابان، ودول آسيوية، خاصة أن تجربة التحول الرقمي في فيتنام والتي قادتها مجموعة AIC كانت واحدة من أنجح تجارب التحول الرقمي على المستوى العالمي، وخاصة في الدول الناهضة.

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