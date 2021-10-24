جمعية "ورلد آت ورك" العالمية الرائدة توسع عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: البيان

أعلنت "ورلد آت ورك" WorldatWork الجمعية العالمية غير الربحية الرائدة في التدريب والتأهيل الوظيفي، والتي تنفرد في تقديم شهادات في اللغة العربية، أنها توسّع تواجدها العالمي لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شراكة استراتيجية مع شركة "تالنت آت ورك ذ.م.م" Talent at Work LLC الرائدة في مجال إدارة التعليم ومقرّها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من شأن هذه الخطوة التوسعية أن تمكّن جمعية "ورلد آت ورك" WorldatWork من تقديم الخدمات التثقيفية لقاعدة منتسبيها وخبراء الموارد البشرية ومتخصصي المكافآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن شأنها أيضاً أن تسمح للجمعية بالمتابعة في دعم المؤسسات الحكومية ومؤسسات الخدمة العامة التي تتعامل معها في المنطقة.

وفي هذا الإطار قالت ديبتي راني الشريكة المؤسسة في "تالنت آت ورك" Talent at Work "إننا نؤمن برؤية جمعية "ورلد آت ورك" WorldatWork الرامية إلى تثقيف القوى العاملة لتصبح إكثر إنتاجية وفاعلية . وذلك في ظل الإرتفاع الملحوظ في برامج التوطين، وعقب إطلاق مبادارات جديدة هدفها تطوير واستقطاب المواهب في المنطقة والمحافظة عليها، وغيرها من مبادرات المساواة في الأجور، ونحن على ثقة بأن هذه الجمعية الرائدة هي الوحيدة التي يمكنها تلبية متطلبات أصحاب المصلحة في هذا الإطار الحيوي على مستوى منطقتنا"

بدورها قالت غايل لحد، الشريكة المؤسسة في تالنت ات ورك Talent at Work "ان فريق عمل وقياديي WorldatWork في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملتزمون في توسيع تواجد الجمعية وأثرها في المنطقة والعمل على إمكانيات تطور أخصائيي وقياديي الموارد البشرية. وان تطوير الشهادة الأولى للموارد البشرية باللغة العربية من قبل WorldatWork تؤكد على هذا الالتزام."

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية "ورلد آت ورك" WorldatWork سكوت كاوود (Ed.D, CCP, GRP) عن حماسه للخطوة التوسعية هذه قائلاً "إننا فخورون بالشراكة مع "تالنت آت ورك" Talent At Work. إن عمل فريقنا في دولة الإمارات سيتيح لنا تحقيق هدفنا في تطوير الأفراد وتحسين نمو الأعمال من خلال تقديم حلولنا التثقيفية وشهاداتنا التعليمية بشكل مباشر في هذا الجزء المهم والنشط من العالم".

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