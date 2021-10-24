«إس أند بي» تثبت التصنيف الائتماني للشارقة مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبتت وكالة «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف الشارقة عند «BBB-/A-3»، كما ثبتت أيضاً نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.

وذكرت «إس أند بي»، في تقرير أصدرته لتحديث تصنيفها الائتماني السيادي للجدارة الائتمانية على المديين الطويل والقصير للشارقة، أن تثبيت التصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة يعكس تمتع الشارقة بعدة مزايا كونها جزءاً من دولة الإمارات، حيث تتضمن هذه المزايا انخفاض المخاطر المالية الخارجية، وما تحظى به من دعم غير تقليدي من جانب الحكومة الاتحادية.

وأضاف التقرير أن التثبيت يعكس أيضاً توقعات «إس أند بي» بتضاؤل العجز المالي للشارقة خلال الفترة من الآن وحتى عام 2024.

وتوقعت الوكالة أيضاً أن يكون المسار المالي للشارقة أكثر وضوحاً خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد الإعلان عن ميزانيتها.

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