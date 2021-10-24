الإمارات الأولى إقليمياً في جودة المعيشة للوافدين

المصدر: دبي- سيد صالح

حصدت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والــ 17 عالمياً، في مؤشر جودة المعيشة للوافدين «اكسبات انسايدر 2021»، الصادر أمس، من مؤسسة «إنترنيشنز» الألمانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة في مختلف دول العالم.

وتفوقت الإمارات على فرنسا، ماليزيا، السويد، اليابان، وألمانيا، التي جاءت في المراكز من الــ 18 إلى الــ 22، على التوالي، كما تفوقت على كوريا الجنوبية، التي نالت المركز الــ 28، هولندا «الــ 30»، المملكة المتحدة «الــ 36»، هونغ كونغ «الــ 37»، بلجيكا «الــ 40»، والولايات المتحدة «الــ 44». وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً في المؤشر الفرعي «السلامة والأمن»، بعد فنلندا وسنغافورة، وحصدت الدولة المركز الأول إقليمياً، والسابع عالمياً، في المؤشر الفرعي «السفر والتنقل»، ونالت المركز الــ 23 عالمياً في المؤشر الفرعي «الحياة الرقمية»، الــ 27 في المؤشر الفرعي «الصحة والراحة»، والــ 39 في «السعادة الشخصية».

وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب تايوان، فيما حلت النمسا ثانية، ونالت البرتغال، فنلندا، كندا، أستراليا، التشيك، إسبانيا، سويسرا، والدنمارك في المراكز من الثالث إلى العاشر، على التوالي. ويرصد المؤشر مستوى جودة المعيشة للوافدين في دول العالم، استناداً إلى أرصدة كل دولة في عدد من المؤشرات الفرعية.

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