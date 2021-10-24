«الأوراق المالية» تُحذر من حساب على «تويتر»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع جمهور المستثمرين من حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت الهيئة، في تعميم أمس: «نهيب بالمستثمرين عدم التعامل مع الحساب «Chirin Asadi@» على «تويتر» بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصوله على الترخيص بمزاولة تلك الأنشطة، وتخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع ذلك الحساب في هذا الشأن». وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تحذيراتها تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز