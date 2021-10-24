فعاليات ترفيهية وتخفيضات ومفاجآت بمهرجان «ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

يقدم مهرجان الأضواء «ديوالي» في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية، والعروض الترويجية والتخفيضات الكبرى، والعديد من الأنشطة والمفاجآت المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة.

وتجذب فعاليات «ديوالي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتعد إحدى أبرز الفعاليات على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، العديد من المجتمعات والجاليات المقيمة مع ما تتضمنه من احتفالات مبهجة وعروض مميزة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يتزامن تنظيم مهرجان «ديوالي» مع إقامة «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات، في تأكيد على أن دبي مدينة عالمية متعددة الثقافات، لا سيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها يعيشون بانسجام وأمان. ويوفّر المهرجان الفرصة كذلك للتجار وقطاع التجزئة في دبي لتقديم عروض ترويجية تجذب شريحة واسعة من المتسوقين وبما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة المبيعات. كما أنه يعد بداية مهمة لموسم الأعياد خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري.

ومن خلال الحفلات الموسيقية المباشرة، والعروض الكوميدية والترفيهية، والألعاب النارية المذهلة، والمسابقات المشوقة، والتخفيضات الكبرى، وكذلك العروض على المأكولات والمشروبات، يمكن للجميع الاستمتاع بوقتهم خلال مهرجان الأضواء هذا العام في دبي.

فعاليات التجزئة

وبالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، سيحظى سكان المدينة وزوارها بفرص التسوق وربح جوائز ذهبية بقيمة 100000 درهم خلال مفاجآت ديوالي الذهبية، حيث يمكنهم إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة للحصول على قسيمة رقمية للدخول في السحب.

وتتألق دبي التي تلقب بـ«مدينة الذهب» خلال المهرجان من خلال فعالية ديوالي ومدينة الذهب، التي تقدم لسكان المدينة وزوارها الذين يقومون بشراء المجوهرات من أكثر من 125 متجراً مشاركاً في الاحتفالية، فرصة الفوز بقسائم هدايا لشراء المجوهرات بقيمة 150 ألف درهم. وستتوفر مجموعة من الهدايا الذهبية المجانية مع عمليات شراء مختارة، إضافة إلى تخفيضات بنسبة 50% على مشتريات مجوهرات مختارة. وتستمر الحملة حتى السبت 6 نوفمبر.

ويقدم فستيفال بلازا في جبل علي للمتسوقين الهدية التي يختارونها بمناسبة «ديوالي»، حيث يمكن للزوار الحصول على «بطاقة هدايا فستيفال سيتي مولز» مجاناً عند تنزيل تطبيق مكافآت فستيفال. ويسري العرض حتى 13 نوفمبر.

ويحتفل ذي بوينت في جزيرة النخلة جميرا بمهرجان ديوالي هذا العام من خلال عرض مذهل لنافورة النخلة التي تعد أكبر نافورة راقصة في العالم، إضافة إلى مجموعة من العروض الترويجية للمطاعم على عدد من أفضل المأكولات المحلية والعالمية من الجمعة 29 أكتوبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من العروض الرائعة والمأكولات الشهية في سوق رايب باي ذا باي خلال المهرجان. وسيقدم السوق المسائي كل ما يعنى بثقافة المأكولات المحلية إلى الإكسسوارات والأعمال الفنية والملابس المصنوعة يدوياً. ويحظى زوار دبي فستيفال سيتي مول بفرصة الاشتراك في السحب وربح سيارة هوندا أكورد EX توربو 2021 عند إنفاق 300 درهم أو أكثر، وتتواصل الاحتفالات حتى السبت 13 نوفمبر.

ويقدم سيتي سنتر ديرة للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم فرصة ربح قلادة ذهبية من «جوهرة» أو 100000 نقطة شير. يسري العرض من الخميس 28 أكتوبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

وسيحظى زوار سيتي سنتر الشندغة بفرصة ربح سيارة سيتروين كجائزة كبرى. وللحصول على فرصة الفوز، يتوجب على المتسوقين إنفاق 100 درهم في المتاجر أو 200 درهم في كارفور.

ألعاب نارية

وتقام عروض الألعاب النارية الخاصة بتحدي دبي للياقة على شاطئ جميرا خلف سنست مول يوم 29 أكتوبر في تمام الساعة 8:30 مساءً. ويقدم شاطئ جميرا إطلالات خلابة لفندق برج العرب وما وراءه، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية في بلوواترز، وسيبدأ العرض الساعة 8:30 مساءً من الخميس 4 نوفمبر.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرضاً للألعاب النارية الخميس 4 نوفمبر الساعة 9:30 مساءً.

وتقدم القرية العالمية لزوارها عروض الألعاب النارية في عطلات نهاية الأسبوع خلال مهرجان ديوالي، ابتداءً من الثلاثاء 26 أكتوبر وحتى السبت 13 نوفمبر الساعة 9:00 مساءً كل خميس وجمعة، كما يمكن لزوار القرية العالمية تجربة مجموعة من التقاليد والثقافة والمأكولات الهندية في جناح الهند خلال مهرجان الأضواء من 26 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.

إكسبو

ويمكن لزوار إكسبو 2020 دبي الاحتفال بـ«ديوالي» من خلال الديكور التقليدي وعروض الإسقاط الضوئي المذهلة. ويتم الاحتفال كل مساء من خلال عرض مصمم خصيصاً لمعرض إكسبو في الوصل بلازا. ويستضيف مسرح اليوبيل فعالية Late Nights @ Expo التي تضم عروضاً فنية مستوحاة من أجواء مهرجان ديوالي، يقدمها فنانون مثل بيتر كات ووين تشاي ميت توست وشيلبا أنانث ودول تاشا. والاحتفالات من الجمعة 29 أكتوبر حتى الخميس 4 نوفمبر.

ويقدم معرض جيتكس شوبر صفقات استثنائية على الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى سحوبات على جوائز يومية، ومشاهدة إطلاق المنتجات الجديدة، والاستمتاع بفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار. ويستمر المعرض من الثلاثاء 26 أكتوبر وحتى السبت 30 أكتوبر.

وتقدم دورة العام الحالي من أسبوع دبي للتصميم الذي يعد أهم مهرجان للتصميم على مستوى المنطقة، أكثر من 200 فعالية مجانية في مختلف أنحاء دبي، وستتوفر تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة محلياً والمتاحة للشراء في سوق أسبوع دبي للتصميم بحي دبي للتصميم من الاثنين 8 نوفمبر وحتى السبت 13 نوفمبر.

نجوم

تحتضن دبي فعاليات توزيع جوائز «فيلم فير» الشرق الأوسط، التي ستضيف المزيد من البهجة إلى المهرجان، حيث تستضيف مجموعة من نجوم بوليوود مثل سني ليون ونيفين باولي ومايا علي ونواز الدين صديقي الخميس 28 أكتوبر في فندق ميدان.

وتستضيف كوكاكولا أرينا حفلاً للمغني جوبين ناوتيال، المتسابق في برنامج إكس فاكتور الهند، ليقدم باقة من أجمل أغانيه. ويبدأ الحفل الساعة 9 مساء الجمعة 29 أكتوبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز