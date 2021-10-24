12.1 % نمو سوق ألعاب الفيديو سنوياً

المصدر: دبي- البيان

أكدت تقارير حديثة، أن الاتجاه التصاعدي المستمر لاستخدام الهواتف الذكية، يساعد في النمو المطرد لسوق ألعاب الفيديو، وسط توقعات إيجابية بمعدل نمو سنوياً، يبلغ حوالي 12.1%، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال إدي ك ميشرا مؤسس زون، والرئيس التنفيذي لشركة زون، إن الألعاب الإلكترونية تشهد طلباً كبيراً، ما يقود صناعة الألعاب في الشرق الأوسط إلى النمو القوي. ونحن في زون، نمضي برؤية واضحة تجاه القطاع، ونقوم بإطلاق مجموعة من التحديات الجديدة للاعبين.

ويمكننا الآن الجمع بين أكثر من مليون لاعب من جنوب آسيا، عبر منصتنا. ومع ازدياد الألعاب الفيديو لا سيما في الإمارات والسعودية، أصبحت الصناعة معروفة كمنصة للوصول إلى جمهور عالمي.

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