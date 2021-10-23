البنك الدولي: الإمارات تُعزز مكانتها في أسواق السلع العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

عززت الإمارات مكانتها في الأسواق العالمية لإنتاج وتصدير وإعادة تصدير السلع العالمية، وفقاً للبيانات الواردة في إصدار أكتوبر 2021، من سلسلة تقارير «آفاق أسواق السلع»، الذي يصدره البنك الدولي.

واحتفظت الإمارات بالمركز الخامس عالمياً في إنتاج الألمنيوم المُكرّر عام 2020، بحجم إنتاج 2511 ألف طن متري، مقارنة مع 2248 ألف طن متري، وفقاً للبيانات التي وردت في الإصدار السابق للتقرير في شهر أبريل.

وجاءت الدولة في المركز السابع عالمياً في إنتاج النفط الخام في 2020 بحجم إنتاج 3657 مليون برميل يومياً.

وصُنّفَت الإمارات في المركز 15 عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، بحجم إنتاج بلغ 55 مليار متر مكعب، فيما حلت في المركز 11 في استهلاك الغاز الطبيعي، حيث استهلكت العام الماضي 70 مليار متر مكعب.

واحتفظت الإمارات بالمرتبة السابعة عالمياً في تصدير الشاي، وهو المركز نفسه الذي نالته في إصدار أبريل، وبارتفاع طفيف في حجم صادراتها، حيث صدرت 67 ألف طن متري، مقارنة مع 66 ألف طن متري، في الإصدار السابق، واحتفظت بالمركز 13 عالمياً، وهو المركز نفسه الذي احتلته في أبريل.

وأضاف البنك الدولي، أن القدرة الإنتاجية الاحتياطية المُتبقية فيما يتعلق بإنتاج النفط، ستتركز في عدد ضئيل من الدول على مستوى العالم، ومنها الإمارات، وذلك بعد التخفيف من حدة القيود على الإنتاج، وفقاً لاتفاق «أوبك+».

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