ويسترن يونيون تدمج الهوية الرقمية الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ويسترن يونيون، والفردان للصرافة عن المزيد من التحسينات المدخلة على الإمكانات الرقمية لعملاء ويسترن يونيون في الإمارات، عبر دمج «الهوية الرقمية الإماراتية (UAE Pass)» في موقع wu.com وتطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول.

بهذا، أصبحت ويسترن يونيون من أوائل شركات الخدمات المالية، التي تعتمد هذا الحل المبتكَر للهوية الوطنية الرقمية في الإمارات.

وسيمكِّن حلُّ الهوية الرقمية الإماراتية العملاءَ من الاستفادة من خدمة المصادقة الفورية، وإنهاء إجراءات تسجيلهم والتحقق من هوياتهم بسهولة عبر بضع نقرات فقط، دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً للتحقق من هوياتهم. سيتمتع العملاء الآن بالتجربة من أولها إلى آخرها عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق، مع إمكانية تحويل الأموال إلى الأهل والأصدقاء في شتى أرجاء العالم، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وصرفها عبر شبكة ويسترن يونيون المالية العالمية المكونة من مليارات الحسابات البنكية وملايين المحافظ والبطاقات، وأكثر من نصف مليون موقع من مواقع الخدمات المصرفية للأفراد في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وأطلقت ويسترن يونيون تطبيقها للهاتف المحمول، وجدَّدت موقعها الإلكتروني في الإمارات بترخيص من شريكها الرقمي الفردان للصرافة في يناير 2019، بهدف تمكين العملاء من إرسال الأموال إلى أهلهم وأحبَّائهم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ومن منازلهم، لصرفها في شبكة ويسترن يونيون العالمية المكوَّنة من الحسابات البنكية، والمحافظ ومواقع الوكلاء.

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