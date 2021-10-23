هواوي الشرق الأوسط: التعاون ودفع عجلة الابتكار ركيزتان أساسيتان لتحقيق التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

نظمت شركة هواوي، لقاء مع الصحافيين من مختلف دول المنطقة، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس، حيث أشار ستيفن يي، الذي تم تعيينه مؤخراً رئيساً لهواوي في منطقة الشرق الأوسط، إلى أنه في ظل التركيز المتزايد على تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات بدول منطقة الشرق الأوسط، تبرز أهمية التعاون ودفع عجلة الابتكار التقني، كركيزتين أساسيتين لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول الرقمي، وضمان تطور الأعمال والمجتمعات بشكل مستدام، وتعزيز المكاسب التي تم الوصول لها حتى اليوم، بفضل الاعتماد المتزايد على إمكانات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار «يي» إلى أن الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط، حققت مكاسب كبيرة، بفضل تبني التقنيات الناشئة، سواء من خلال نشر شبكات الجيل الخامس التجارية، أو الاعتماد على قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أو تصميم البنية التحتية للمدن الذكية، بالاستفادة من التقنيات المتطورة.

وقال: نطمح في هواوي، لتعزيز قنوات التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة، المعنية بدفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لنشر مزيد من قدرات الحوسبة السحابية، التي ستشكل فارقاً كبيراً في مستقبل القطاعات والصناعات الحيوية بدول المنطقة، لا سيما أن 81 % من المؤسسات في العالم، تعتمد على تطبيقات الحوسبة السحابية في الوقت الحالي، وتتزايد هذه النسبة بشكل كبير، نظراً للإمكانات الكبيرة التي توفرها. على ضوء ذلك، أعلنت هواوي أنها ستستثمر 15 مليون دولار في تطوير النظام الإيكولوجي للحوسبة السحابية في المنطقة، من خلال برنامج واحة السحابة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، الذي يستهدف دعم 3000 خبير تقني، وأكثر من 1500 شريك استشاري وفني، وتمكين أكثر من 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تعزيز قدراتها في الحوسبة السحابية.

المواهب التقنية

وأكد أن المواهب التقنية، هي أحد المقومات الأساسية الجوهرية لبناء الاقتصاد الرقمي. وعلى الرغم من أن كل دولة في الشرق الأوسط، تعتمد خططاً مختلفة تلائم واقعها، لكن استراتيجيتنا يجب أن تركز على تضافر جهود القطاعين العام والخاص، لإعداد الكوادر الوطنية التقنية، وتنمية المواهب على المدى الطويل. ووضعت هواوي خطة لإعداد وتنمية 100 ألف موهبة من المواهب التقنية، وإعداد القادة التقنيين في منطقة الشرق الأوسط، على مدار الأعوام الثلاثة القادمة، من خلال التعاون مع الجامعات والمنظمات المحلية والمؤسسات الحكومية.

الجيل الخامس

وقال إن عمليات نشر الجيل الخامس، حققت «نجاحاً كبيراً» في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط عموماً. وقد رسخت العديد من دول الخليج، مكانتها الريادية على مستوى العالم، في مجال نشر شبكات الجيل الخامس وتطبيقاته، ومن المتوقع أن يصل عدد مشتركي الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي، لأكثر من 10 ملايين مشترك بحلول نهاية العام الحالي. وقد تم نشر 176 شبكة من شبكات الجيل الخامس التجارية، على المستوى العالمي حتى اليوم.

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