المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي أوتودروم» إتمام المرحلة الثانية من «مُجمَّع الأعمال» بتكلفة 16.5 مليون درهم، وتتضمن 7 وحداتٍ مساحة كل منها 4844 قدما مربعة.

يأتي ذلك استمراراً لمشروع التوسعة الذي يمتد على مساحةٍ إجمالية تبلغ 65000 قدم مربعة، وبعد نجاح المرحلة الأولى للمشروع والتي تضمنت 12 وحدة. وستساهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة «دبي أوتودروم» كوجهةٍ رائدة للرياضات وتجارب السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن المرحلة الثانية من مجمع الأعمال كافة الخدمات والتسهيلات والمرافق اللازمة لتمكين مُلَّاك الشركات والأعمال من إدارة عملياتهم بسلاسة ودون انقطاع، بما يشمل الحراسة الأمنية على مدار الساعة؛ وخدمات الصيانة في أي وقت وطيلة أيام الأسبوع؛ وخدمات إدارة النفايات وفق أعلى معايير الاستدامة تماشياً مع نهج وأهداف «دبي أوتودروم». كما يتميز المجمع بموقعه الاستراتيجي على مقربة من حلبة السباق، مُشكلاً وجهة مثالية لجميع الشركات العاملة ضمن قطاع السيارات.

ومنذُ تأسيسها في 2004، شكلت دبي أوتودروم وجهةً رائدةً للفعاليات الترفيهية ورياضات السيارات، واستقطبت ملايين الزائرين وعشاق السيارات متيحةً لهم بيئة آمنة للاستمتاع بالسباقات والأنشطة المفعمة بالحماس والإثارة. ويشكل مشروع التوسعة إضافةً نوعية من شأنها تعزيز علاقات «دبي أوتودروم» مع مجتمع الأعمال، واستقطاب المزيد من المشروعات والأنشطة التجارية المحلية والعالمية إلى إمارة دبي.

وقال فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة «دبي أوتودروم»: نجحت دبي أوتودروم وشركة الاتحاد العقارية في إطلاق وجهةٍ جديدة للسباقات ورياضات السيارات، ومرافق متميزة تشكل مقراتٍ مثالية للأعمال.

وقال بيرت غروغر، مدير تجاري أول لدى «دبي أوتودروم»: إتمام المرحلة الثانية من مشروع التوسعة يدعم جهودنا لترسيخ حضورنا كوجهةٍ مفضلة للسباقات ورياضات السيارات في الإمارات. وبعد إشغال جميع وحدات المرحلة الثانية خلال فترةٍ قياسية، تمضي «دبي أوتودروم» بثبات على درب تعزيز ريادتها كمركزٍ متكامل للترفيه والأعمال. ومتابعة للنجاح الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية، تتواصل أعمال تخطيط المرحلة الثالثة التي ستتضمن وحدات متعددة الأحجام، لتلبية تطلعات واحتياجات كافة العملاء.

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