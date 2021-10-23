12 اتفاقية و12685 زائراً لجناح حكومة أبوظبي في «جيتكس»

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت حكومة أبوظبي مشاركتها العاشرة الناجحة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر. وحققت المشاركة التي جاءت تحت شعار «حكومة المستقبل»، نتائج كبيرة وإنجازات مميّزة، حيث شاركت 31 جهة حكومية وأكاديمية تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي خلال هذا الحدث التقني العالمي.

وشهد الجناح توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، واستعرضت الجهات المشاركة 100 مبادرة ومشروع مبتكر في مجال التحول الرقمي، مما أسهم في خلق تجربة فريدة للزوار من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية.

وجاءت هذه المشاركة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وأعرب علي الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي عن سعادته بالمشاركة الناجحة لحكومة أبوظبي في «جيتكس»، وبعدد زوار الجناح الذي تجاوز 12685 زائراً، وبالنتائج المميزة التي حققتها في هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، مما يدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي، ويعزز مكانتها كأحد رواد الابتكار والتحول الرقمي الحكومي في المنطقة والعالم.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية والأكاديمية المشاركة في جناح حكومة أبوظبي، مشيداً بالتعاون والتكامل الحكومي فيما بينهم لإبراز إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية أهمية النتائج التي حققتها هذه المشاركة في دعم وتعزيز الأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي، حيث قدمت مبادرات ومشاريع تخدم محاورها الأربعة المتمثلة في الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والمنظومة الرقمية، وبما يدعم تمكين وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصصة ومتعاونة وآمنة.

وأضاف: شاركت الجهات الحكومية والأكاديمية تحت مظلة واحدة وتزامنت مشاركتها مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث تم الاحتفاء بإنجازات تاريخية لخمسين عاماً مضت من تاريخ الدولة، والإعداد للتحول الفاعل والمستدام للخمسين عاماً القادمة.

مشاريع رقمية

شهد جناح حكومة أبوظبي إطلاق عدد من المشاريع الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، وتعزيز جودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، ومن بين هذه المشاريع إطلاق منصة لإدارة الأزمات بشكل فعّال ومتكامل، حيث تساعد المنصة الجديدة التي أطلقها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على جمع وتحديد الموارد والإمكانيات اللازمة لدعم عمل الجهات الحكومية خلال الأزمات.

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