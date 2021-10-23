«حديد الإمارات» تتبنى أحدث تقنيات هيئة اعتماد حديد التسليح بالمملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة حديد الإمارات تبنيها أحدث تقنيات هيئة اعتماد حديد التسليح في المملكة المتحدة «يو كي كيرز» للتحقق من المنتجات باستخدام رمز الاستجابة السريعة الديناميكي لضمان سهولة وسلاسة تتبع منتجاتها من حديد التسليح؛ لتكون بذلك أول شركة صناعية تخزن بيانات اختبارات المنتجات وتتيحها عبر الإنترنت باستخدام واجهة مخصصة لبرمجة التطبيقات.

وتهدف التقنية الحديثة إلى تمكين العملاء الراغبين في الحصول على معلومات شاملة حول منتجات حديد الإمارات من استخدام رمز الاستجابة السريعة الديناميكي من «كيرز» للوصول إلى رابط مباشر لجميع بيانات اختبارات المنتجات التي قامت حديد الإمارات برفعها وإتاحتها عبر سحابة «كيرز».

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: نحظى في حديد الإمارات بعلاقات ناجحة وممتدة مع هيئة «يو كي كيرز»، ونتابع تطوراتهم المتسارعة في مجال ضمان جودة الممارسات الرقمية بحرص شديد. واليوم، ومن خلال هذه التقنية المبتكرة نستطيع أن نضمن وصول المعلومات الدقيقة للعملاء حسب طلبهم، وهو أمر غاية في الأهمية خاصةّ عندما يتعلق بمواد أساسية وجوهرية مثل حديد التسليح.

وأضاف: تحرص حديد الإمارات على أن تكون في طليعة المؤسسات المستفيدة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، ونسعى إلى إتاحة بيانات المنتجات لجميع المعنيين عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة بصناعة البناء والإنشاءات. تعد هذه خطوة نحو تعزيز تفاعلنا مع عملائنا أمراً أساسياً لتطوير أعمالنا، فقد دأب العملاء على البحث عن مصادر غنية بالمعلومات حول المنتجات لمساعدتهم في الوصول إلى توصيات بشأن كبرى مشاريع البنية التحتية. ونتطلع لمواصلة عملنا المتميز مع «يو كي كيرز» وغيرها من الجهات المعنية لضمان توافر مثل هذه الشفافية الرقمية في الأسواق المحلية والعالمية التي تتطلب اعتمادات «كيرز».

وقال لي برانكلي الرئيس التنفيذي لـ(يو كي كيرز)،: هذه حقاً خطوة تحويلية حقيقية، فقد اتخذ الابتكار التكنولوجي في مجال ضمان جودة منتجات الصلب خطوة تحويلية أخرى إلى الأمام اليوم مع إطلاق النظام الرقمي لسحابة كيرز الذي تستخدمه شركة حديد الإمارات، وهي واحدة من أعرق مصنعي الحديد والصلب في الشرق الأوسط. وقد رحب العديد من العملاء بإطلاق سحابة كيرز وما توفره من أمن للبيانات، ويسعدنا تبني شركة حديد الإمارات لتقنية رمز الاستجابة السريعة الديناميكي.

ويُظهر مسح رمز الاستجابة السريعة الديناميكي الجديد الخصائص الميكانيكية لمنتجات حديد الإمارات المعتمدة من «يو كي كيرز»، إلى جانب معلومات عن أداء استدامة المنتج، مع إمكانية التتبع من خلال سجل رقمي آمن يتم تحديثه باستمرار.

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