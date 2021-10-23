البنك العربي ضمن قائمة فوربس العالمية لأفضل الشركات للعمل فيها 2021

المصدر: دبي - البيان

صنفت مجلة «فوربس» العالمية البنك العربي ضمن أفضل 11 شركة للعمل فيها على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021. وجاء التصنيف ضمن القائمة السنوية العالمية التي تصدرها مجلة «فوربس» في هذا المجال، والتي ضمت 750 شركة عالمية. وشملت القائمة العالمية 11 شركة من الشرق الأوسط.

واستندت المجلة في إعداد القائمة إلى نتائج دراسة استطلاع رأي أجرتها بالتعاون مع شركة أبحاث السوق «Statista»، وشملت نحو 150 ألف موظف يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسية، سواء بدوام كامل أم بدوام جزئي، من 58 دولة حول العالم. واستطلعت الدراسة مدى رغبة هؤلاء الموظفين التوصية بمكان عملهم لأصدقائهم وعائلاتهم، كما طُلِب منهم تقييم مؤسسات أخرى من القطاعات نفسها التي تعمل بها مؤسساتهم.

وتأسس البنك العربي الذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية التي تضم ما يزيد على 600 فرع موزعة عبر 5 قارات. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين. وكانت مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي أخيراً جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021، وذلك للعام السادس على التوالي.

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